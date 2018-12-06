علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. بريطانيا تنقلب على فيسبوك وجوجل تعلن الحرب على الإعلانات

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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. بريطانيا تنقلب على فيسبوك وجوجل تعلن الحرب على الإعلانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من بين الكثير من القضايا والأحداث التكنولوجية، جذبت فيس بوك اليوم أنظار العالم بعد تسريب البرلمان البريطانى وثائق سرية للشبكة الاجتماعية العملاقة، وسارعت الشركة فى نفى كافة الاهتمامات التى وجهت لها من قبل لجنة البرلمان، إذا لم تتمكن من متابعة تفاصيل القضية وكافة الأخبار التكنولوجية التى نالت اهتمام العالم اليوم، يمكن للحصاد التالى مساعدتك فى معرفة كل ما فاتك..

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