كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “S-Pen”…قلم وهاتف وسماعة بلوتوث في جهاز واحد

متابعة-سنيار: قام فريق التطوير في ” Zanco” بإنشاء جهاز يضم هاتف، وسماعة بلوتوث، وقلم، أطلق عليه اسم” S-Pen”.

وقال فريق التطوير في “Zanco” أنهم تحدوا أنفسهم، لتقديم جهاز فريد، ومضغوط يوفر أدوات نحتاجها كل يوم، وبعد سنة من الأبحاث و التجارب، تمكنوا من تصميم مزيج قوي من الهاتف، سماعة بلوتوث، قلم، ومسجل صوت، مؤشر ليزر، وأكثر من ذلك بكثير.

ولا يهدف الجهاز ليحل محل الهاتف الذكي، لكنه يمكن أن يكون أفضل رفيق لهاتفك الذكي!

“Zanco S-Pen” متوفر للدعم علىKickstarter مع تعهدات تبدأ من 49 دولارًا، ورغم بقاء قاء 44 يومًا على نهاية حملته، تمكن الفريق بالفعل من الحصول على ضعف هدف التعهد المطلوب بفضل أكثر من 230 مؤيدًا.