شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. تعرف على الـ10 أشخاص الأعلى ربحا على "يوتيوب" خلال 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع فوربس قائمة بالشخصيات الأعلى تحقيقا للربح على موقع يوتيوب، بفضل شهرة قنواتهم على موقع الفيديوهات المملوك لجوجل، وحصولهم على ملايين المعجبين، وفيما يلى القائمة الكاملة لهؤلاء النجوم

فى المرتبة الأولى يأتى رايان البالغ من العمر 7 سنوات، وكغيره من الأطفال هو يحب ألعاب القطارات والسيارات، ويبلغ عدد متابعيه 17 مليونا، كما حقق أرباح من قناته على يوتيوب بلغت 22 مليون دولار.

أما جيك بول فاستطاع أن يجلب أكثر من 3 مليار مشاهدة لأغانيه من نوع الراب والفكاهة، محققا أرباح 21.5 مليون دولار.

أما فريق دود بيرفيكت، فهو فريق رياضى مكون من خمسة أشخاص، هم جاريت هيبرت وكورى كوتن وكوبى كوتن وكودى جونس وتيلور تونى، وهم مختصون فى تسجيل لقطات الخدع المعقدة، وحققوا خلال العام الجارى 20 مليون دولار.





وكان دانييل ميدلتون الحاصل على المركز الرابع، هو أفضل ممارس للألعاب السنة الماضية وحقق 16.5 مليون دولار، tهو مختص فى لعبة ماينكرافت، ويبلغ عدد متابعيه أكثر من 20 مليون شخص، وبلغت أرباحه هذا العام نحو 18.5 مليون دولار.

جيفرى ستار

أما جيفرى ستار صاحب المركز الخامس، فهو من أشهر فنانى المكياج حول العالم، ويحقق سنويا أكثر من 100 مليون دولار من مبيعات مستلزمات التجميل، ويحصل من يوتيوب على 18 مليون دولار.





وفى المرتبة السادسة بين نجوم اليوتيوب يأتى "مارك بلير"، والذى تمكن من تحقيق مكاسب وصلت إلى 17.5 مليون دولار هذه السنة بفضل قضاءه ساعات فى اللعب أمام الشاشة يوميا.

وفى المرتبة السابعة جاءت قناة "Vanoss Gaming" المملوكة للاعب كندى شهير، والتى حققت أرباح بلغت 17 مليون دولار.





Jacksepticeye

وثامنا جاء Jacksepticeye أشهر يوتيوبر فى إيرلندا، بفضل فيديوهات الخاصة بالألعاب، محققاً مبلغ 16 مليون دولار.

ويحصل PewDiePie صاحب المركز التاسع على 15.5 مليون دولار بفضل متابعته من قبل 72.5 مليون مستخدم.

وأخيرا جاء اللاعب السويدى الأمريكى لوجان بول، فى المرتبة العاشرة ضمن تصنيفات فوربس، ويحصل على أجر 14.5 مليون دولار.