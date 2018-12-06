المبيعات الإجمالية للهواتف الذكية مستقرة، ولكن الشركات الصينية الكبرى تواصل النمو

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت مؤسسة Gartner المتخصصة في بحوث السوق اليوم بالكشف عن تقريرها حول مبيعات الهواتف الذكية في الربع الثالث من هذا العام. ووفقا لأرقام الشركة، فقد نما السوق إجمالاً بنسبة 1.4 في المئة فقط لتصل المبيعات إجمالاً إلى 389 مليون وحدة. في الوقت الذي تتسيد فيه سامسونج السوق، تقوم شركة Huawei بتقليص الفجوة، ونفس الأمر ينطبق على الشركات الصينية الأخرى مثل Xiaomi و Oppo و Vivo. ومع ذلك، فقد إنخفض السوق العالمي بنسبة 5.2 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2017.

ويقول المحللون أن سامسونج شهدت أكبر انخفاض منذ أن قامت الشركة بتتبع مبيعات الهواتف الذكية. لم تستطع الهواتف الذكية الرائدة الجديدة للشركة مثل Galaxy S9 و Galaxy Note9 المساعدة في الحد من الانخفاض، وشهدت الشركة الكورية الجنوبية انخفاضًا بنسبة 14٪ على أساس سنوي. إلى جانب الزيادة الهائلة في مبيعات Huawei، فقد تقلصت الفجوة بين كلا الشركتين بشكل كبير.

أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت شركة Huawei ناجحة للغاية هو الشعبية الكبيرة التي تحظى بها هواتف Honor ذات الأسعار المغرية، والدليل على ذلك المبيعات القياسية التي حصدتها هواتف Honor في مناسبات التسوق بكل من الهند والصين والبلدان الغربية، فقد حطمت Honor العديد من الأرقام القياسية على مستوى المبيعات.

في الوقت الذي يفقد فيه سوق الهواتف الذكية العالمي حاليًا قوته، فإن التقنيات الجديدة مثل شبكات الجيل الخامس 5G والهواتف القابلة للطي يمكن أن تعزز تجربة المستخدم وتوفر قيمة جديدة للمستخدم. سيصبح العام 2019 عامًا لإجراء اختبارات حذرة، ولكن من المتوقع أن يشهد العام 2020 بيع 65 مليون وحدة من الهواتف الذكية التي تدعم 5G.

ستصل الأجهزة القابلة للطي في وقت مبكر من العام المقبل، لكنها ستكون باهظة الثمن، وسيستغرق الأمر بعض الوقت بالنسبة للمصنعين لإنشاء منظومة مناسبة لهذه الهواتف الذكية الجديدة، لذا لا ينبغي أن نتوقع أن يكون لها تأثير كبير على حجم المبيعات.

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