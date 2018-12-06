تسريبات جديدة تستعرض لنا Huawei Nova 4 مع ثلاث كاميرات في الخلف وكاميرا أمامية في الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد تأكد رسميًا أن شركة Huawei ذاهبة لإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Huawei Nova 4 في اليوم 17 من شهر ديسمبر الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد تم اليوم تسريب مجموعة من الصور الواقعية لهذا الهاتف على شبكة الإنترنت تستعرض لنا كيف سيكون تصميمه العام.

كما تلاحظون في الصور أدناه، فالهاتف Huawei Nova 4 سيضم كما أكدت لنا شركة Huawei من قبل كاميرا أمامية في الثقب الموجود في الجانب الأيسر العلوي من الشاشة، وتؤكد لنا هذه الصور كذلك بأن الهاتف Huawei Nova 4 سيضم إطار بارز قليلا في الجزء السفلي من الشاشة. وعلاوة على ذلك، فهي تؤكد لنا أيضًا بأن الهاتف سيضم ثلاث كاميرات في الخلف بتصميم مماثل لتصميم الكاميرا الخلفية الثلاثية للهاتف Huawei P20 Pro.

ونظرًا إلى أن هذه الصور تعرض لنا الهاتف Huawei Nova 4 مع مستشعر لبصمات الأصابع في الواجهة الخلفية، فهذا يعني بأنه لن يضم للآسف هذا المستشعر الآمني في الشاشة على عكس الهاتف Huawei Mate 20 Pro والعديد من الهواتف الذكية الأخرى المتاحة في السوق اليوم. وبغض النظر عن التصميم، فقد سمعنا كذلك في الفترة الماضية بأن الهاتف Huawei Nova 4 سيضم المعالج HiSilicon Kirin 980، فضلا عن 6GB من الذاكرة العشوائية كما أنه سيأتي بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة EMUI 9.0.

للآسف، هذه هي جل المعلومات المتاحة لدينا في الوقت الراهن، ولكن من المفترض أن نتأكد من كل شيء عندما تقوم شركة Huawei بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف في اليوم 17 ديسمبر. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا للحصول على التفاصيل الكاملة.

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