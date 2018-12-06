شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو وصور.. روسيا تكشف عن سلاح ليزر يحطم أهدافه بجزء من الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إطلاق سلاح جديد يعتمد على الليزر، وهو بالغ القوة من ناحية التأثير ودقة إصابة الهدف، إذ تقول أنه قادر على القضاء على الأهداف "ضمن كسور من الثانية".

وتم نشر لقطات رائعة تظهر نظام السلاح الجديد فى العمل على حساب الوزارة الروسية بمواقع التواصل الاجتماعى التابعة لوزارة الدفاع الروسية أمس الأربعاء.



مدفعسلاح

وأظهرت الصور أن نظام الليزر المتطور يجرى إخراجه وتنشيطه عن بعد من قبل أحد الجنود.

وقالت صحيفة ديلى ميل البريطانية، إنه حتى الآن لا يُعرف سوى القليل عن مدى فاعلية مجموعة فلاديمير بوتين الأخيرة ، حيث لم تكشف الحكومة الروسية عن قدراتها الحقيقية بشكل مفصل .





ويشار إلى أن أنظمة الأسلحة المماثلة التى تم تطويرها فى بلدان أخرى، تستخدم لإسقاط الطائرات والصواريخ عن طريق تعطيل إلكترونياتها من على بعد أميال.

وقال نائب وزير الدفاع الروسى يورى بوريسوف لصحيفة وزارته كراسنايا زفيزدا يوم الاثنين إن الآلة يمكنها " إصابة الأهداف فى أجزاء من الثانية".

وأضاف بوريسوف: "يمكننا التحدث كثيرا عن أسلحة الليزر والأفلام التى صنعت عنها منذ فترة طويلة وكتبت كتب رائعة والجميع يعلم بذلك، ولكن الحقيقة أن هذه الأنظمة بدأت فى دخول الخدمة اليوم".