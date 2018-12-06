ترند الموجز| طقس عنيف الجمعة.. وحرب الميركاتو يشتعل بين الأهلي وبيراميدز.. وخطر يهدد صلاح.. وعروض هائلة بكارفور

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، تفاصيل طقس الجمعة.. ضربة ثلاثية عنيفة.. و3 نصائح عاجلة من الأرصاد.. وموعد انتهاء الموجة السيئة، و"حرب الميركاتو".. الأهلي يخطف نجم المقاصة.. وبيراميدز يرد بصفقة اللحظات الأخيرة.. والزمالك يشعل المنافسة بأول تعاقد، وليلة تألق "صلاح" أمام بيرنلي: أسيست عالمي.. ولمسات ساحرة.. وخطر يهدد الفرعون، وأقوى عروض "كارفور" في ديسمبر.. تخفيضات غير مسبوقة.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

تفاصيل طقس الجمعة.. ضربة ثلاثية عنيفة.. و3 نصائح عاجلة من الأرصاد.. وموعد انتهاء الموجة السيئة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الجمعة، سيكون مائلا للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد، لطيفا على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا.

وتشهد البلاد حاليا موجة من الطقس السيء والأمطار، مما أدى إلى توقف حركة الصيد والملاحة بعددٍ من الموانئ البحرية.

أمطار وشبورة ورياح.. ضربة ثلاثية عنيفة في طقس الجمعة

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء قد تمتد إلى القاهرة، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحرين المتوسط والأحمر.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 3 أمتار ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

3 نصائح عاجلة من الأرصاد

وفي سياق متصل نصحت الأرصاد، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية لبرودة الأجواء، خلال الساعات القادمة.

كما ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.

وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي بسبب الأمطار.

موعد انتهاء الموجة

من ناحية أخرى، يتوقع خبراء الطقس أن تنتهي الموجة الحالية السبت المقبل، ليشهد الجو تحسن تدريجي، كما ستنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية. (رابط الخبر)

"حرب الميركاتو".. الأهلي يخطف نجم المقاصة.. وبيراميدز يرد بصفقة اللحظات الأخيرة.. والزمالك يشعل المنافسة بأول تعاقد

الصراع بين قطبي الكرة المصري الأهلي والزمالك لا يقتصر على المواجهات في الملعب فقط، بل يشمل أيضا الصفقات الجيدة التي يعزز بها كل فريق صفوفه.

ويزداد الميركاتو الشتوي هذا العام سخونة، نظرا لانضمام نادي بيراميدز، الذي يملكه تركي آل شيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، لمنافسة الأهلي والزمالك، في التعاقد مع الصفقات الجديدة خلال يناير المقبل.

صفقات الأهلي

ونجح الأهلي في التعاقد مع محمود وحيد، الظهير الأيسر لنادى مصر المقاصة، بعد فترة طويلة من المفاوضات بين إدارة الناديين، ومن المنتظر الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القادمة.

وكان الأهلي قد أبرم أولى صفقاته الشتوية بالتعاقد مع محمد محمود لاعب وسط وادي دجلة.

وقال سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة، في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي إنه تم التعاقد مع محمد محمود لاعب وادي دجلة لمدة ٤ سنوات ونصف تبدأ مع أول يناير القادم.

وجاء ذلك في ضوء اتصالات إيجايبة للغاية دارت بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والموجود حاليًا في المانيا للعلاج والمهندس ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة والذي تعامل مع ملف انتقال اللاعب محمد محمود باحترافية شديدة وتعاون كبير مع النادي الأحمر، يعكس العلاقة المتميزة التي تربط بين الناديين.

وأضاف عبد الحفيظ ان المفاوضات مع وادي دجلة لم تستغرق وقتا طويلًا خاصة أن المهندس ماجد سامي كان حريصًا على التعاون مع الأهلي بالشكل الذي يحفظ حقوق ناديه ولاعبه.

وأشار إلى أن محمد محمود سوف يبدأ رحلته مع الأهلي أول يناير القادم بعد إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع مسؤلي وادي دجلة.

التجديد لمؤمن زكريا

وفي سياق متصل وافق مؤمن زكريا لاعب وسط الأهلي، على تجديد عقده رسميا مع القلعة الحمراء لمدة 3 مواسم، بعد فترة من الجدل.

صفقات محل الانتظار

وترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية بأن الأهلي وقع مع محمود السلمى صانع ألعاب الشجاعية الفلسطيني، لمدة خمسة مواسم والذي يلقب بـ"ميسي العرب".

أيضا أكدت تقارير بأن الأهلي ضم المهاجم الفلسطينى حامد حمدان لاعب نادى غزة الرياضي لمدة خمسة مواسم.

الحديث عن الصفقات الحمراء لم ينتهي عند هذا الحد، فهناك مفاوضات تتم الآن مع كل من حسين الشحات، لاعب العين الإماراتي، ورمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، وباهر المحمدي ومحمود متولي، لاعبا الإسماعيلي، وعلي غزال، لاعب وايتكابس الكندي السابق.

بيراميدز يرد بصفقات نارية

على الجانب الأخر رد بيراميدز بثاني صفقاته القوية، حيث حسم مسئولو النادي، صفقة البوركيني إيريك تراوري، صانع ألعاب مصر المقاصة؛ بعد منافسة شديدة مع الأهلي، والزمالك.

ودخل الأهلي والزمالك سباق المنافسة على تراوري، إلا أن بيراميدز نجح في اللحظات الأخيرة من التعاقد مع البوركيني، نظرا لقوة عرضه المادي.

وكان بيراميدز قد أعلن في وقت سابق عن أولى صفقاته الشتوية، حيث نجح النادي في التعاقد مع عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي بداية من شهر يناير المقبل.

وقال بيان النادي الرسمي :"مسؤولو النادي حسموا الصفقة بعد توقيع مرعي للنادي بشكل رسمي والحصول على موافقة فريقه، ليكون أول صفقات الشتاء لبيراميدز بعدما حظى اللاعب بموافقة الجهاز الفني للفريق ولجنة الكرة".

وكان تركي آل الشيخ، قد أكد في تصريحاته مع برنامج (الماتش) مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "يوجد أكثر من 5 صفقات لنادي بيراميدز في يناير، ثلاثة أو أربعة لاعبين من مصر، وثنائي أو ثلاثي أجنبي أيضا ضمن الخيارات".

الزمالك يدخل المنافسة

أما نادي الزمالك اقترب بشكل كبير من التعاقد مع السيد سالم ظهير أيسر وادى دجلة لدعم الفريق في يناير المقبل، في أول صفقة له.

هل يتحول "الهداف الكبير" من بيراميدز للزمالك؟

وفي الوقت ذاته ذكر موقع "يوروسبورت عربية" أن مسئولي نادي الزمالك فتحوا خط مفاوضات قوي مع الهداف السوري عمر خربين مهاجم فريق الهلال السعودي، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وعلى الرغم من الاتفاق على ضم خربين لصفوف نادي بيراميدز في يناير لكن إدارة الأبيض تحاول تحويل وجهة اللاعب إلى ميت عقبة واستغلال علاقتهم القوية مع مسئولي بيراميدز في إقناعهم بالتخلي عنه. (رابط الخبر)

فيديو| ليلة تألق "صلاح" أمام بيرنلي: أسيست عالمي.. ولمسات ساحرة.. وخطر يهدد الفرعون

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه مع ليفربول، وقاده للفوز على بيرنلي، بثلاثة أهداف لهدف، في إطار الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجلس صلاح على دكة البدلاء، وشارك في أخر 25 دقيقة من زمن المباراة، بدلا من ديفوك أوريجي، ونجح الفرعون في تنشيط هجوم الريدز، وصنع هدفا رائعا لشاكيري، كما أهدر النجم المصري انفرادا داخل المنطقة حيث سدد الكرة بطريقة ضعيفة لتصل سهلة للحارس.

وافتتح بيرنلي التسجيل عن طريق كورك في الدقيقة 54، فيما أدرك ميلنر هدف التعادل في الدقيقة 62، قبل أن يضيف البديل فيرمينيو الهدف الثاني في الدقيقة 68، ثم شاكيري في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من صناعة محمد صلاح.

واستمر ليفربول في مطاردة مانشستر سيتي، على صدارة الدوري، عقب انتهاء منافسات الجولة الـ15 من "البريميرليج".

وحافظ مانشستر سيتي على صدارة الدوري، بـ41 نقطة، بفارق نقطتين عن ليفربول صاحب المركز الثاني بـ39 نقطة.

صلاح يتراجع في ترتيب قائمة الهدافين

من ناحية أخرى حافظ الجابوني أوباميانج مهاجم أرسنال على تصدره لقائمة هدافي الدوري بـ10 أهداف، يليه هاري كين نجم توتنهام هوتسبير بـ 9، وفي المركز الثالث كل من كاليوم ويلسون، أغويرو، سترلينج، موراي بـ 8.

وفي المركز الرابع، كل من هداف الموسم الماضي، النجم محمد صلاح، وريتشاردليسون ومارسيال وميتروفيتش وهازارد بـ 7 لكل منهم.

وتُوج صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي، الموسم الماضي بـ32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين، ليصبح أول لاعب في تاريخ الكرة المصرية والعربية يحقق هذا الإنجاز.

وأصبح لقب الهداف هذا الموسم في خطر، نظرا لقوة المنافسة. (رابط الخبر)

شاهد ملخص لمسات صلاح

بالأسعار والصور| أقوى عروض "كارفور" في ديسمبر.. تخفيضات غير مسبوقة

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