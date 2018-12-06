تكنولوجيا: جوجل تطلق الإصدار الثابت من متصفح Chrome 71 رسمياً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة جوجل عن دفع الإصدار الجديد من متصفح كروم، حيث تقدم في الإصدار الثابت Chrome 71 مجموعة من التحسينات والمميزات والتي يأتي في مقدمتها ميزة حظر الإعلانات المسيئة.

إنتهت عملاق البحث مؤخراً من معاينة الإصدار التجريبي من متصفح كروم، حيث أعلنت عن إطلاق الإصدار الثابت والذي يتوفر للمستخدمين في Chrome 71.

ومن المقرر أن يتوفر الإصدار الجديد من متصفح كروم اليوم لكلاً من مستخدمي أجهزة ويندوز، ماك، وLinux، ليقدم تجربة بحماية أكثر من الإعلانات المسيئة عبر حظر مثل هذه الإعلانات، أو إظهار وتحديد مثل هذه الإعلانات على المواقع المختلفة.

بالتأكيد ستخضع الإعلانات على المواقع المختلفة لتصنيف جوجل الذي يحدد الإعلانات المسيئة التي تندرج تحت هذه الفئة المحددة وفقاً لرؤية جوجل، كما سيتم رصد ومراقبة بعد الإنشطة في عمليات البحث التي تعمل على توجيه المستخدم بشكل تلقائي، إلى جانب الإشعارات الزائفة التي تظهر للمستخدمين.

كما أضافت جوجل أن المواقع التي سيتم رصد مثل هذه الإعلانات المسيئة على صفحاتها سيتم تحذيرها لإزالة مثل هذه الإعلانات خلال 30 يوم، ومن ثم ستعمل جوجل على إتخاذ إجراء بحظر الإعلانات على الموقع بشكل كامل إذا لم يتم إلغاء الإعلانات المسيئة.

أيضاً تقدم جوجل للمستخدمين حرية الإختيار لتفعيل عملية تصنيف الإعلانات أو إغلاقها في متصفح كروم من خلال تحديث Chrome 71، إلا أن بعض التوقعات تشير إلى أن تحكم جوجل بشكل كامل في إختيار الإعلانات المسئية قد يشكل تعارض مع خدمات الشركة الإعلانية، بالرغم من تأكيد جوجل على أن هذه الميزة لن تؤثر على كثير من المواقع على شبكة الإنترنت.

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