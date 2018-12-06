AT&T ستطلق هاتف متوافق مع 5G من سامسونج في النصف الأول من العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة الإتصالات الأمريكية AT&T أنها ستقوم بإطلاق هاتف Galaxy من شركة سامسونج متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G في النصف الأول من العام 2019. ولم تذكر شركة الإتصالات الأمريكية أي أسماء، إلا أن شركة سامسونج عرضت بالفعل محادثة فيديو تم إجراءها عبر شبكات الجيل الخامس 5G بإستخدام نموذج أولي من الهاتف Galaxy S10.

في وقت سابق، أعلنت شركة الإتصالات الأمريكية نفسها عن جهاز الإتصال المحمول Netgear Nighthawk 5G الذي سيستخدم تقنية mmWave. وسيصبح هذا الجهاز متاحًا في وقت لاحق من هذا الشهر وسيعمل في 12 مدينة أمريكية ستحصل على تغطية 5G بحلول نهاية هذا العام. وبعد ذلك في النصف الأول من العام المقبل ستنضم 7 مدن إضافية إلى القائمة.

وبغض النظر عن AT&T، فقد أعلنت شركة الإتصالات الأمريكية Verizon هي الأخرى عن توقيعها لإتفاقية شراكة مع شركة سامسونج لإطلاق هاتف ذكي متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2019، ومن المحتمل أن يكون هذا الهاتف هو النسخة المتوافقة مع شبكات 5G من Galaxy S10.

على أي حال، تعمل شركة AT&T على مشروع آخر مع شركة سامسونج لإستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس 5G في الجيل التالي من المصانع الذكية التي ستستخدم الروبوتات والمستشعرات التي ستعتمد على قنوات الإتصال الفورية التي تستند على التردد العالي الجديد، وفترة الإستجابة السريعة.

المصدر.