الإعلان رسميًا عن الهاتف Meizu C9 مع مواصفات قديمة وسعر ممتاز

فاطمة أيت طالب - دبي - لتعزيز مكانتها في سوق الهواتف الذكية في الهند، ولحصد المزيد من المبيعات قبل توديع العام 2018، قامت شركة Meizu اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتف ذكي جديد من الفئة المتدنية يدعى Meizu C9.

كما سبق وأشرنا، فهذا الهاتف ينتمي إلى الفئة المتدنية ويضم مواصفات تقنية متواضعة جدًا تشمل شاشة بحجم 5.45 إنش وبدقة 720×1400 بكسل، ومعالج رباعي النوى من فئة Unisoc SC9832E بتردد 1.3GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB، وذاكرة داخلية بحجم 16GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 3000mAh.

وعلاوة على ذلك، فالهاتف Meizu C9 الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية 8 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.2، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.2. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام الأندرويد 8.0 Oreo علمًا أنه يدعم منفذين للشريحة SIM وشبكات الجيل الرابع LTE.

عموما، الهاتف Meizu C9 متاح الآن للشراء في الهند بسعر 4999 روبية هندية أي ما يعادل 60€، ولكن من المقرر أن يتم رفع سعر الهاتف إلى 90€ بعد أسبوع من الآن. وبالنسبة للمشترين الأوائل، فهم سيحصلون على قسيمة بقيمة 2200 روبية هندية و 50GB من بيانات الإنترنت مجانًا من شركة الإتصالات المحلية Jio.

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