شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حرب السماعات.. جوجل وأمازون يستعدان لمنافسة Earpods أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة ديلى ميل البريطانية، إن شركتى جوجل وأمازون، تستعدان لإطلاق سماعات لاسلكية مماثلة لـ"إيربود" التى تصنعها شركة أبل.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن سماعات أيربود اللاسلكية من أبل، تعد واحدة من أكثر المنتجات نجاحاً فى الشركة، وتحظى بطلبات مستمرة، كما سجلت العديد من الأراء الإيجابية.

ووفقاً لمينج- شى –كيو، المحلل التكنولوجى الشهير فإن الفترة القادمة سوف تشهد حرب حقيقية فى نطاق صناعة سماعات الرأس اللاسلكية الذكية، وخاصة أن أسعارها لا تتعدى الـ150 دولار.

وأضاف الخبير، أن نجاح سماعات إيربود هو ما جذب شركتى جوجل وأمازون لخوض المعركة مع أبل بداية من عام 2019 المقبل.

يشار إلى أن البعض يعتبر السماعات اللاسلكية الجديدة محفز آخر للتمتع أكثر بالموسيقى، بينما يوجد هناك من اعتبر أن مجرد شحن السماعات كل ليلة أمر فى غاية التعب، وأنه على الرغم من كون سماعات آبل ابتكار جيد لكن يتم فقدانها بسهولة، وقد تتسبب فى اختناق الأطفال الذين يخلطون بينها وبين أشياء أخرى.