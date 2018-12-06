تفاصيل طقس الجمعة.. ضربة ثلاثية عنيفة.. و3 نصائح عاجلة من الأرصاد.. وموعد انتهاء الموجة السيئة

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الجمعة، سيكون مائلا للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد، لطيفا على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا.

وتشهد البلاد حاليا موجة من الطقس السيء والأمطار، مما أدى إلى توقف حركة الصيد والملاحة بعددٍ من الموانئ البحرية.

أمطار وشبورة ورياح.. ضربة ثلاثية عنيفة في طقس الجمعة

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء قد تمتد إلى القاهرة، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحرين المتوسط والأحمر.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 3 أمتار ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

3 نصائح عاجلة من الأرصاد

وفي سياق متصل نصحت الأرصاد، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية لبرودة الأجواء، خلال الساعات القادمة.

كما ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.

وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي بسبب الأمطار.

موعد انتهاء الموجة

من ناحية أخرى، يتوقع خبراء الطقس أن تنتهي الموجة الحالية السبت المقبل، ليشهد الجو تحسن تدريجي، كما ستنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية.