تكنولوجيا: هاتف Yandex أول إصدار للشركة الروسية بنظام تشغيل الأندوريد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت الشركة الروسية Yandex عن أول إصداراتها من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل الأندوريد، والذي ينطلق في أسواق روسيا بعنوان هاتف Yandex وسعر 270 دولار تقريباً.

يأتي هاتف Yandex مع نظام تشغيل Android 8.1، كما يتكامل الهاتف مع تطبيقات الخرائط، والطقس إلى جانب GPS المقدمة من الشركة.

ومن المقرر أن يدعم هاتف Yandex مساعد الشركة الإفتراضي Alice الذي أطلق في شهر أكتوبر من العام الماضي، كما يتميز الهاتف بحجم شاشة 5.65 إنش مع جودة عرض 2160 في 1080 بيكسل.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 630، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يضم الهاتف منفذ USB C.

وفي مواصفات الكاميرة يأتي هاتف Yandex مع كاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر 16 ميجا بيكسل، وأخر 5 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي 5 ميجا بيكسل، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بسعر 270 دولار على موقع Moscow.

يذكر أن Yandex بدأت في التوسع بمنتجات الشركة، حيث قدمت أيضاً مكبرات صوتية ذكية، وأستثمرت الشركة مؤخراً مع Uber، وبدأت بالفعل في الدخول في تقنية السيارات ذاتية القيادة.

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