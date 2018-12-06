إشاعة جديدة تقترح قدوم Xperia XZ4 مع منفذ السماعات، وشاشة طويلة بأبعاد 21:9

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، تم تسريب مجموعة من الصور الحاسوبية التي تستعرض لنا نموذج ثلاثي الأبعاد من الهاتف Xperia XZ4 القادم من شركة Sony، وهي الصور التي كشفت لنا بأن الهاتف Xperia XZ4 سيضم ثلاث كاميرات في الخلف وشاشة بقطر 6.5 إنش علمًا أن هذه الشاشة لا تمتاز بأي قطع أو ثقب، وإنما ستمتاز بطول فارع يبلغ 21:9، وسيتم تصنيعها من قبل شركة LG.

من ناحية أخرى، تردد كذلك الآن بأن الهاتف Xperia XZ4 سيحتفظ بمنفذ السماعات 3.5mm على الرغم من أن التسريبات السابقة تقترح عكس ذلك، ولكن المسرب الصيني الشهير Ice Universe أكد بدوره أيضًا في حسابه الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أن الهاتف Xperia XZ4 سيضم بالفعل منفذ السماعات 3.5mm. وعلى الرغم من أن الصور السابقة تقترح عكس ذلك، فنحن نود أن نشير إلى أن Ice Universe يحظى بمصداقية عالية جدًا عندما يتعلق الأمر بالتسريبات.

تشمل المواصفات الأخرى التي تردد بأنها ستأتي مع الهاتف Xperia XZ4 بطارية بسعة 3900mAh، ونظام Android 9 Pie. وعادة ما يكون لدى شركة Sony حدثًا في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2019، ولكن من المرجح أن لا نرى الهاتف حتى المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده في أواخر شهر فبراير من العام المقبل.

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