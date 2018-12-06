شركة HTC تتيح إمكانية تخصيص الهاتف +HTC U12 في تايوان

فاطمة أيت طالب - دبي - تقدم شركة HTC خدمة خاصة جدًا في تايوان تتيح من خلالها تخصيص الهاتف +HTC U12 للعملاء. وتتيح لك هذه الخدمة إضافة صورة، وشعارات ونصوص شخصية للواجهة الخلفية للهاتف. حتى أن هناك فريقًا من المصممين الذين بإمكانهم تعليمك كيفية إستخدام تطبيق لإنشاء هذه التصاميم في غضون 30 دقيقة.

نسخة 64GB من الهاتف +HTC U12 تكلف 24200 دولار تايواني مع هذه الخدمة الخاصة، في حين تكلف نسخة 128GB نحو 25200 دولار تايواني. وبالتالي، هذا يجعل هذه النسخة الخاصة من الهاتف +HTC U12 تكلف 10 دولارات أمريكية أكثر بالمقارنة مع النسخة العادية.

تضم الوحدات المخصصة من الهاتف +HTC U12 واجهة خلفية نصف شفافة، ولكنها ملونة. وبالنسبة لعملية التخصيص، فهي تستغرق أسبوعين تقريبًا. وفي حالة إذا كنت لا تعلم ذلك، فالهاتف +HTC U12 في تايوان يأتي مع سماعات JBL مجانية تمتاز بخاصية إلغاء الضوضاء.

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