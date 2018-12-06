شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دبى تبتكر وحدات نقل معلقة تربط بين أبراجها الشاهقة.. تعرف عليها × 12 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لطالما كانت مدينة دبى مركزاً لاختبار تقنيات النقل المستقبلية، فهى لا تعتمد بشكل أساسى على البنية التحتية للتنقل، بل هى فى صدد إنشاء شبكة خاصة تصل بين أبراج المدينة الشاهقة، وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "cnn" العربية، اليوم الخميس.

وتفقد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، رئيس المجلس التنفيذى، نموذجين من وحدات النقل المعلقة، وبحسب موقع هيئة الطرق والمواصلات فى دبى، يستخدم نظام النقل المستقبلى كفاءة طاقة تقل بخمس مرات عن المركبات الكهربائية، بالإضافة إلى بُنية تحتية أقل بـ10 مرات عن أنظمة النقل التقليدية.



وحدات نقل معلقة تربط بين أبراج دبى

ويعمل هذا النظام بعجلات فولاذية تتحرك على سكك معلقة، حيث يتميز النموذج الأول من وحدات دبى المعلقة "Unibike"، بكونه صغير الحجم وخفيف الوزن، كما أنه يجمع بين مزايا المركبة الكهربائية ذات الأداء العالى والمزايا الرياضية والترفيهية.

وتتراوح سعة كل وحدة نقل بين شخص واحد و5 أشخاص، فضلاً عن وجود مساحة خاصة للتنقل الفردى، ومن مميزات وحدة التنقل الجديدة، أنه فى سرعة قصوى تصل إلى 150 كيلومترًا فى الساعة، تنقل هذه الوحدة حوالى 20 ألف مسافر.



ولى عهد دبى يتفقد وحدات نقل معلقة تربط بين أبراج المدينة

وبالنسبة إلى النموذج الثانى من وحدات دبى المعلقة "Unicar"، فهى مصممة لنقل الركاب لمسافة 200 كيلومتر، وتتراوح سعتها بين راكبين و6 ركاب، وبينما تصل سرعتها القصوى إلى 150 كيلومتر فى الساعة، تُقدر الطاقة الاستيعابية بنحو 150 ألف راكب فى الساعة.

ويُشار إلى أن الشيخ حمدان، قد شاهد عرضاً عن جهود هيئة الطرق والمواصلات فى تشغيل التاكسى الجوى، الذى بدأت تجربته فى العام 2017، وأوضحت الهيئة، أنه يتم العمل حاليًا على تحديد المواصفات الفنية، وذلك بعد الانتهاء من تقييم الشركات المصنعة للتاكسى، بناء على معايير أهمها السلامة والراحة.