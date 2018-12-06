HMD تعلن بدبي عن هاتف Nokia 8.1 بمواصفات عالية وسعر معقول

أعلنت شركة HMD يوم الأربعاء خلال حدث خاص أقامته بمدينة دبي عن هاتفها الذكي الجديد Nokia 8.1 الذي تصنفه بأنه هاتف عالي المواصفات وبسعر معقول.

ويقدم هاتف Nokia 8.1 الجديد شاشة ذات نتوء عريض، وبالنظر إلى مواصفاته، يمكن القول بأنه النسخة العالمية من هاتف Nokia X7، الذي أُعلن عنه للسوق الصيني منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتأتي شاشة Nokia X7 بقياس 6.18 بوصات مع نسبة أبعاد 18.7:9 وبدقة FHD+، وهي تمتاز بمستوى سطوع يبلغ 500 شمعة ومستوى تباين 1,500:1، بالإضافة إلى دعم تقنية DCI-P3. وهي شاشة PureDisplay التي جاء بها هاتف Nokia 7.1، الذي أُعلن عنه أيضًا في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتدعم تحويل تقنية SDR إلى HDR في الوقت الحقيقي.

ويضم الهاتف معالجًا ثماني النوى من نوع كوالكوم سنابدراجون 710، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 4 جيجابايتات، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايتًا قابلة للتوسعة حتى 400 جيجابايت. وبرمجيًا، يعمل بالإصدار 9 باي من نظام التشغيل أندرويد.

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ويملك Nokia X7 كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسلًا للرئيسية مع مستشعر Sony IMX363 مع فتحة عدسة f/1.8 ومثبت صورة بصري OIS، وهو يأتي بعدسات Zeiss. أما الكاميرا الثانوية فهي بدقة 13 ميجابكسلًا. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 20 ميجابكسلًا.

ويضم الجهاز، الذي سوف يتوفر باللونين: الأسود والفضي ويأتي بسماكة 7.97 ميليمترات ويزن 180 جرامًا، بطارية بسعة 3,500 ميلي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع باستطاعة 18 واطًا.

وتعتزم HMD طرح الهاتف في الشرق الأوسط قبل الأسواق العالمية، على أن يبدأ بيعه في الإمارات اعتبارًا من 15 كانون الأول/ديسمبر الجاري بسعر 1499 درهمًا إماراتيًا ثم في 20 من الشهر في باقي أسواق المنطقة. ثم سيُطرح في منتصف شهر كانون الثاني/يناير المقبل في أوروبا بسعر 399 يوروًا.