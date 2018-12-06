تكنولوجيا: مصر أولى الدول استقبالا للخدمة.. أوبر تطلق خدمة “أوبر باص” للنقل الجماعي

اختارت شركة أوبر العالمية Uber مصر لتكون أول دولة فى العالم يطلق بها خدمة “أوبر باص” Uber Bus، حيث قامت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسيد/ دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة أوبر، يوم الثلاثاء 4 ديسمبر الجاري، بإطلاق الخدمة، والتى تأتى فى إطار إلتزام شركة أوبر بتعظيم استثمارها في مصر.

كما أعلنت شركة أوبرعن العمل على إطلاق تطبيق أوبر لايت، النسخة الجديدة من تطبيق أوبر للركاب الذي يستطيع العمل فى ظل الاتصال البطئ بالإنترنت، ومع أجهزة الأندرويد القديمة، ومن المقرر طرحه في أنحاء الشرق الأوسط خلال أوائل العام القادم.

يعمل تطبيق أوبر باص على الاستفادة من البنية التحتية المتوفرة فى القاهرة من حافلات المينى باص، وذلك عبر استغلال تكنولوجيا أوبر لرحلة آمنة وميسرة وفعالة، حيث ستكون القاهرة أول مدينة على مستوى العالم تستقبل خدمة أوبر باص، وتعد هذه خطوة مهمة حيث أن أوبر توسع نطاق الوصول إلى تطبيقها لتصبح متاحة للجميع حتى يتمكن أي شخص من أي مكان استخدام التطبيق.

أوبر لايت، التطبيق الجديد الذى يشغل مساحة أقل من ذاكرة الهواتف المحمولة، يستطيع العمل فى ظل الاتصال البطئ بالإنترنت، كما يعمل على 99% من هواتف أندرويد. تم تصميم التطبيق الجديدة لحجز الرحلات بشكل أسرع وأسهل بغض النظر عن جودة الاتصال بالإنترنت وعلى هواتف أندرويد البسيطة، لتصبح ذات فائدة كبرى لأصحاب باقات النت المنخفضة. بدأ اختبار التطبيق بالفعل فى عدة مدن بالمنطقة ومن المخطط تعميمه فى أوائل العام القادم.

وبحسب بيان صحفي، أكدت الدكتورة سحر نصر، دعم الوزارة لكافة الشركات المستثمرة فى مصر لتوسيع نشاطها، مشيرة إلى اختيار شركة أوبر العالمية لمصر لإطلاق خدمتها الجديدة “أوبر باص” دليل على نجاح مناخ الاستثمار فى مصر بعد الاصلاحات التشريعية الأخيرة، حيث ستستفيد الاستثمارات الجديدة لأوبر، من قانوني الاستثمار وتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، كما ستستفيد من البنية الأساسية التي قامت بها الدولة في مجال الطرق والكباري وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكرت الوزيرة استثمارات أوبر تؤكد على جاذبية البيئة الاستثمارية بمصر، فبعد افتتاح مركز شركة “أوبر” الجديد للخدمة المتميزة في القاهرة، الذي يعد الأول في منطقة الشرق الأوسط، بتكلفة استثمارية تُقدر بنحو 20 مليون دولار، في 2017، تقوم الشركة باختيار القاهرة لإطلاق خدمتها الجديدة “أوبر باص” في 2018”.

وقال دارا خسروشاهي، رئيس مجلس إدارة أوبر: “أنني متحمس لتواجدي في القاهرة لإطلاق خدمة أوبر باص، هذا المنتج من شأنه أن يحسن النقل بأسعار مناسبة عن طريق استخدام تكنولوجيا أوبر لتعزيز منظومة الميني باص. نحن ملتزمون بتوسيع نطاق الوصول إلى تطبيق أوبر عن طريق توفير مجموعة من الخدمات منخفضة التكلفة، والتي ستنقل المزيد من الأشخاص في جميع أنحاء المدينة وتساعد المدن في التعامل مع مشكلات مثل الازدحام. تعد مصر ومنطقة الشرق الأوسط في غاية الأهمية بالنسبة لأوبر، وسنواصل الاستثمار بشكل كبير في هذا الجزء من العالم.”

بدأت الشركة فى إجراء اختبارات على تطبيق أوبر باص منذ سبتمبر 2018 فى العديد من المناطق لضمان السلامة وملائمة الخدمة قبل إطلاقها. سيبدأ الإطلاق العالمى لأوبر باص عبر تغطية مناطق مدينة نصر، مصر الجديدة، وسط المدينة، والمهندسين ليتم بعد ذلك التوسع إلى بقية أنحاء القاهرة خلال الشهور القادمة. هذه الخدمة هى الأحدث فى مصر بعد عدة خدمات أضيفت تباعاً لتخدم المستخدمين فى مصر مثل أوبر إكس، سيليكت، سكوتر، والآن أوبر باص.