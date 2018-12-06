تكنولوجيا: الآن يمكنك الحجز المسبق لهاتف هواوي Mate 20 في مصر.. تعرف على إمكانياته

فتحت مجموعة هواوي Huawei لأجهزة المستهلك بمصر باب الحجز المُسبق لهاتف هواوي Mate 20 في الأسواق المصرية، بداية من يوم 5 ديسمبر إلى 12 ديسمبر الجاري، بجميع فروع هواوي وجميع موزعيها المعتمدين.

يمثل هاتف هواوي Mate 20 نقلة نوعية في سلسلة Mate الشهيرة، حيث يجسد قمة الابتكار الذي حرصت هواوي على تقديمه في هواتف السلسلة لترتقي نحو مستويات جديدة من تجربة الاستخدام لتصبح المعيار الذي تُقاس به جميع الهواتف الذكية في عام 2018.

وبهذه المناسبة، صرح “كيث لي”، نائب رئيس هواوي مصر، قائلا: “سوق الهواتف الذكية المصري علي بعد خطوات قليلة جداً من شهود عصر جديد ومبتكر من تجربة الاستخدام في سلسلة Mate 20 المتطورة والتي تركز على الارتقاء بتقنية الذكاء الاصطناعي AI التي سبق وشهدها المستهلكين في هواتفنا السابقة، حيث أن هواوي Mate 20 سيعيد صياغة مسار ثورة الهواتف الذكية في مصر والعالم بتحويلها إلى أجهزة أكثر ذكاء لتتفهم احتياجات ومتطلبات المستخدمين، فتقدم لهم المساعدة اللازمة في الوقت المناسب من خلال التقنيات المتطورة المزودة في الهاتف مثل رقاقة Kirin 980، و نظام كاميرا غير مسبوق مكون من ثلاثة عدسات من شركة “لايكا” Leica المتفوقة بتقنية التصوير بالزاوية العريضة، والتي تمكن المستخدمين من التقاط صور أكثر عرضاً وقرباً، وغيرها من التكنولوجيا الرائدة التي يشهدها المستخدمين لأول مرة في هواتفهم الذكية.”

وتم تزويد هاتف هواوي Mate 20 بمعالج Kirin 980، الذي يعتبر أحدث ابتكارات هواوي التي توفر أداء محسّناً وتجربة مستخدم سلسة بشكل غير مسبوق بفضل تصنيعها القائم وفق المعيار 7nm التي تمتزج فيها وحدة المعالجة المركزية القوية ذات النوى Cortex-A76، مع وحدة معالجة الرسوميات Mali-G76.

وتعمل تقنية الشحن فائق السرعة SuperCharge من هواوي حتى قوة 22.5 واط، ليكتمل تميّز الهاتف مع البطارية الضخمة التي تزود المستخدمين بأطول عمر ممكن للبطاريات.

وتتضمن نظام الكاميرا عدسة ’لايكا‘ المتفوقة بتقنية التصوير بالزاوية العريضة، والتي تتيح للمستخدمين إمكانية التقاط صور ذات الزاوية واسعة للغاية حتى من حدود المساحات الضيقة، لاسيما مع خاصيتها الجديدة لالتقاط الصور الدقيقة بكل وضوح. ويعتمد نظام الكاميرا على التصميم المتميز على مفهوم النقاط الرباعية، والذي يبرز الشخصية القوية للهاتف ويمنحه هوية بصرية فريدة يمكن تمييزها من اللحظة الأولى.

الجدير بالذكر، أن سلسلة هواوي Mate 20 تم اطلاقها في لندن أولا ثم دبي، حيث نالت السلسلة إشادة وسائل الاعلام والاتصال العالمية بجانب المستهلكين، وحصلت السلسلة علي أعلى التقييمات العالمية نظراً لتميزها بالتصميم الفريد والأداء المتقدم وميزات التصوير الاستثنائية، كما أن سوق الهواتف الذكية بمصر يترقب وصول سلسلة Mate 20 التي ستنقل تجربة استخدام الهواتف الذكية إلى مستوى جديد ومتقدم.