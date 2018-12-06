الفيضانات تغرق إسرائيل.. صور

ضربت عواصف قوية وسقطت أمطار غزيرة على إسرائيل، اليوم الخميس، وتم إنقاذ 50 طفلا ومدرسيهم ومشرفين بعد أن حاصرتهم مياه الفيضانات داخل الحضانة.

وتسببت عاصفة ضربت مدينة "رامات جان" في شلل بحركة المرور والطرق العامة في تل أبيب، كما غمرت المياه السيارات والمنازل في مدينة "ريشون لتسيون"، وتساقط الثلوج على قمة جبل "الشيخ"، ومن المتوقع استمرار الاختناقات المرورية طوال اليوم...