جوجل تقرر إنهاء تطبيق التراسل Allo اعتبارًا من شهر مارس القادم

أعلنت شركة جوجل يوم الأربعاء عزمها إنهاء خدمة التراسل الفوري Allo في خطوة متوقعة، وذلك بعد أشهر من توقفها عن تطوير الخدمة التي ستنضم الآن إلى غيرها من خدمات جوجل العديدة التي مُنيت بالفشل.

وكانت الشركة الأمريكية أعلنت عن خدمة Allo في شهر أيار/مايو 2016 خلال مؤتمر المطورين السنوي Google I/O 2016، ثم أطلقتها في شهر أيلول/سبتمبر 2016، ولكن كما كان متوقعًا من البداية فإن التطبيق لم يأتِ بشيءٍ مميزٍ يجعله أهلًا للمنافسة في سوقٍ يهيمن عليه تطبيق واتساب.

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وقالت جوجل في منشور على مدونتها إنها أوقفت العمل على تطوير Allo في وقت سابق من العام الحالي، والآن قررت إنهاء التطبيق تمامًا بحلول شهر آذار/مارس 2019.

وبررت الشركة قرارها بأنها تريد بذلك التركيز على تطبيق الرسائل “أندرويد مسجز” Android Messages الذي أصبح مع دعم ما يُعرف بـ “خدمات الاتصال الغنية” RCS، أشبه ما يكون بتطبيق Allo، وهو ما أشارت إليه جوجل في منشورها بأنه جلبت مزايا Allo إلى Android Messages، بما في ذلك الرد الذكي، والصور المتحركة GIF ودعم سطح المكتب.

وفيما يتعلق بتطبيق Duo، الذي يعد الأخ التوأم لـ Allo، إذ أُعلن عنهما في ذات اليوم، فقد أكدت جوجل أنه مستمر، وهو “أحد أفضل تطبيقات الجوال تقييمًا من جوجل ويشهد نموًا قويًا ومشاركةً عبر كل من أندرويد وآي أو إس”.