3 خطوات هامة للحفاظ على أمان وخصوصية حسابك على لينكدإن

لا يَخفى على أحد أن عام 2018 قد عانت فيه الكثير من المواقع والشركات من الاختراقات الأمنية وتسريب بيانات الملايين من المستخدمين، كما أمضينا الكثير من الوقت في الآونة الأخيرة في جدل ومناقشات وأخبار حول ما يقوم به فيسبوك مع بياناتنا الشخصية، لكن فيسبوك ليس هو الموقع الوحيد الذي يحتوي على الكثير من بياناتنا الشخصية، فهناك أيضًا لينكدإن موقع التواصل المهني الأشهر على الإطلاق والذي نضع عليه الكثير من بياناتنا المهنية واهتماماتنا التي يستخدمها الموقع لاستهدافنا بالإعلانات والخدمات الأخرى.

فقد كشف تقرير نشرته المفوضية الأيرلندية لحماية البيانات DPC نهاية شهر نوفمبر الماضي أن شركة لينكدإن LinkedIn المملوكة لشركة مايكروسوفت، خالفت اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR لأنها كانت تستخدم عناوين البريد الإلكتروني لحوالي 18 مليون شخص من غير مستخدمي LinkedIn لاستهدافهم عبر إعلانات فيسبوك Facebook Ads، كما أنه سبق وتم اختراق الموقع أكثر من مرة خلال السنوات الماضية وتسريب بيانات ملايين المستخدمين.

لذلك سنستعرض اليوم أهم ثلاث خطوات يجب عليك القيام بها لتأمين حسابك على موقع لينكدإن وحماية خصوصيتك:

1- قم بتفعيل ميزة المصادقة الثنائية Two-Factor Authentication على حسابك

تعتبر طريقة المصادقة الثنائية Two-Factor Authentication من أهم الطرق المُستخدمة في تأمين حساباتك، حيث أنها تضيف خطوة تحقق إضافية إلى عملية تسجيل الدخول الخاصة بحساباتك، فبدلاً من إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور فقط لتسجيل الدخول يتم إرسال كود جديد مختلف إلي هاتفك في كل مرة تقوم فيها بالدخول إلى حسابك.

ويمكنك تفعيل ميزة المصادقة الثنائية على حساب لينكدإن باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى حسابك على لينكدإن

اضغط على السهم المنسدل أسفل تبويب Me في الجزء العلوي الأيمن من ملفك الشخصي لتظهر لك قائمة الخيارات

في الجزء العلوي الأيمن من ملفك الشخصي لتظهر لك قائمة الخيارات اضغط على خيار الإعدادات والخصوصية Settings & Privacy

ستظهر لك نافذة جديدة اضغط فيها على علامة تبويب الحساب Account

اضغط على خيار المصادقة الثنائية Two-step verification

اضغط على زر تشغيل Turn On المجاور لها، بعدها سيطالبك لينكدإن بإدخال كلمة المرور، قم بإدخالها

بمجرد إدخال كلمة المرور سيتم إرسال كود في رسالة SMS قصيرة على رقم الهاتف الذي تم تسجيله بالحساب، قم بإدخال الكود في حقل Enter Verification Code

ثم اضغط على زر تحقق Verify

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2- قم بإيقاف ميزة المزامنة مع الخدمات أو الحسابات الأخرى

لينكدإن مملوكة لشركة مايكروسوفت، لذا يمكنها المزامنة مع مايكروسوفت أوفيس لمساعدتك على إنشاء سيرتك الذاتية CV من خلال الوورد، كما يمكنك مزامنة حساب لينكدإن مع حساب تويتر الخاص بك حتى تتمكن من عرض المحتوى المشترك على كلا الشبكتين.

بمجرد مزامنة جميع هذه الحسابات معًا سيحصل جميعهم على حق الوصول إلى جزء من بياناتك، وهذا ما سيزيد من خطر تعرض حسابك في لينكدإن للاختراق إذا تم اختراق أحد الحسابات الأخرى.

إذا كنت بالفعل قد قمت بمزامنة حسابات أو خدمات أخري مع حسابك على لينكدإن يمكنك إيقافها باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى حسابك على لينكدإن

اضغط على السهم المنسدل أسفل تبويب Me في الجزء العلوي الأيمن من ملفك الشخصي لتظهر لك قائمة الخيارات

في الجزء العلوي الأيمن من ملفك الشخصي لتظهر لك قائمة الخيارات اضغط على خيار الإعدادات والخصوصية Settings & Privacy

ثم أسفل تبويب الحساب Account ، اضغط على خيار الشركاء والخدمات Partners and services

، اضغط على خيار الشركاء والخدمات ستجد ثلاثة خيارات الأول لإدارة خدمات مايكروسوفت، والثاني لإدارة إعدادات تويتر، والثالث للخدمات المسموح بها permitted services، انظر أي خيار منهم يتضمن حسابات تم مزامنتها واضغط عليه ثم اضغط على زر حذف Remove الموجود بجوار أي خدمة أو حساب تم مزامنته

3- قم بإيقاف الإعلانات المستهدفة

مثل أي شبكة اجتماعية تعمل لينكدإن على عرض إعلانات تستهدف المستخدمين بناءًا على اهتماماتهم، حيث يتم اكتشاف اهتماماتك من خلال تتبع نشاطك على LinkedIn، وعلى المواقع التي تزورها. لا يمكنك منع LinkedIn من تتبعك بشكل كامل، ولكن يمكنك تقليل عدد شركاء الإعلان والتسويق في LinkedIn الذين يمكنهم استهدافك عبر لينكدإن، وذلك عن طريق إيقاف تشغيل الإعلانات المخصصة بالموقع.

لإيقاف تشغيل الإعلانات المخصصة على لينكدإن قم باتباع الخطوات التالية: