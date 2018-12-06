أفضل التطبيقات لمرضى السكري لمساعدتهم على مراقبة مستويات سكر الدم

لا شك أن مرض السكري Diabetes هو أحد الأمراض المزمنة التي يعاني منها الكثير حيث توضح آخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية حول مرض السكري أن عدد المصابين بهذا المرض قد تضاعف أربع مرات تقريبًا منذ عام 1980 ليصل إلى 422 مليون مريض حول العالم، كما أنه في عام 2016 كان هناك حوالي 1.6 مليون حالة وفاة ناجمة مباشرةً عنه.

وإدارة مثل هذه الحالة الصحية ليست بالأمر السهل بل إنها يمكن أن تؤثر سلبًا على الجوانب الأخرى من حياة المريض، ولكن التطور التكنولوجي المتسارع في جميع المجالات جعل الأمور أسهل، حيث أنه من خلال تطبيقات الهواتف الذكية المفيدة لمرضى السكري يمكنهم مراقبة مستويات السكر في الدم، وتذكر مواعيد أدويتهم والأطعمة التي يتناولونها للحفاظ على عدد السعرات الحرارية، ليتمكنوا من إدارة صحتهم بشكل أفضل.

أفضل التطبيقات لمرضى السكري لمساعدتهم على التحقق من مستويات سكر الدم:

1- تطبيق Glucose Buddy Diabetes Tracker

يُعتبر تطبيق Glucose هو التطبيق الأكثر شمولية لإدارة مرض السكري، فهو يحتل المركز الأول في ترتيب تطبيقات متابعة مرض السكري لأكثر من 9 سنوات، كما أن تقييم التطبيق على متجر آب ستور قد وصل إلى 4.8.

يتيح التطبيق للمستخدمين العديد من الميزات منها:

تتبع نسبة السكر في الدم، والأدوية ، ونتائج اختبار A1C

تسجيل الوزن وضغط الدم

تتبع الكربوهيدرات من خلال قاعدة البيانات الغذائية التابعة للتطبيق

تتبع التغييرات في نسبة السكر في الدم والكربوهيدرات على أساس كل ساعة

تتبع التدربيات الرياضية التي يقوم بها المستخدم

إمكانية تصدير بيانات المتابعة إلى تقارير PDF قابلة للطباعة وملفات CSV يمكن نقلها إلى متابعي الحالة الصحية

وبالنسبة لمستخدمي أجهزة آبل فإن تطبيق Glucose يتكامل مع تطبيق Apple Health لتقديم العديد من مزايا متابعة الصحة.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي ومستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، كما يمكن للمستخدمين الحصول على مزايا إضافية عن طريق الاشتراك في التطبيق بأسعار تبدأ من 3.99 تصل إلى 14.99دولار أمريكي.

2- تطبيق mySugr

يحظى تطبيق mySugr بشعبية كبيرة نظرًا لما يتمتع به من ميزات، حيث أنه يتمتع بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، ويتيح للمستخدم تسجيل كل بيانات المتابعة الخاصة به بسهولة مثل مستوى سكر الدم و الأدوية والوجبات الغذائية ونتائج التحاليل الخاصة به والملاحظات وغيرها.

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أهم ما يُميز هذا التطبيق هو عرضه بيانات المستخدمين على شكل مخططات واضحة وسلسة، بعيدة عن المصطلحات الطبية المُعقدة، كما يوجد تنبيهات للتذكير بضرورة قياس نسبة سكر الدم، ويتيح التطبيق لمستخدمه تأمين بياناته عبر الاحتفاظ بنسخة احتياطية منها، ومزامنتها عبر جميع الأجهزة.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي ومستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، كما يمكن للمستخدمين الحصول على مزايا إضافية عن طريق الاشتراك في التطبيق بأسعار تبدأ من 2.99 تصل إلى 19.99دولار أمريكي.

3- تطبيق OneTouch Reveal

يُعتبر تطبيق OneTouch Reveal من أفضل التطبيقات المتاحة لمرضى السكر فهو التطبيق رقم 1 الذي يستخدمه مرضى السكري في الولايات المتحدة الأمريكية، ويستخدمه أكثر من مليون شخص حول العالم.

أهم ما يميز تطبيق OneTouch هو إمكانية المزامنة مع جهاز قياس نسبة السكر من خلال الاتصال لاسلكيًا مع جهاز OneTouch Verio Flex ليقوم التطبيق تلقائيًا بتحويل القراءات إلى رسوم بيانية تربط سكر الدم بالطعام والأنسولين والنشاط الرياضي الذي يمارسه المستخدم، لتسهل عليه تحديد اتجاه مستوى السكر في الدم.

كما يتيح للمستخدم جدولاً زمنياً لمستويات سكر الدم مع توضيح المرات التي يكون فيها معدل السّكر في الدم خارج المعدل الطبيعي، وإمكانية مشاركة النتائج مع العائلة والطبيب المشرف.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي ومستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

4- تطبيق Diabetes:M

يُعتبر تطبيق Diabetes:M من أهم تطبيقات متابعة مرض السكري سواء من النوع الأول أو النوع الثاني أو المصابين بسكري الحمل، ويوفر التطبيق تقارير مفصلة مع الرسوم البيانية والإحصاءات، كما يتيح للمستخدمين إرسال التقارير إلى الطبيب المشرف عبر البريد الإلكتروني.

يحتوي التطبيق على حاسبة تحسب بشكل دقيق مقدار جرعة الأنسولين المناسبة لحالة المريض، كما يحتوي على قاعدة بيانات غذائية واسعة لمساعدة المريض في التعرف على الأغذية التي تتناسب مع حالته الصحية، بالإضافة إلى متابعة الأوقات المناسبة لأداء بعض التمارين الرياضية.

يرسل التطبيق تنبيهات إلى المستخدمين بخصوص موعد الفحص الطبي التالي، كما يستطيع استقبال البيانات من جهاز قياس نسبة السكر Glucometer ثم يقوم بتحليلها لتحديد مستوى سكر الدم.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي ومستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.