شركة Waymo تطلق أول خدمة تجارية لنقل الركاب بسيارات ذاتية القيادة

أعلنت شركة “وايمو” Waymo، الوحدة المسؤولة عن إنتاج وتطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية لدى شركة ألفابت، اليوم الأربعاء عن إطلاق أول خدمة تجارية لنقل الركاب بواسطة سيارات ذاتية القيادة، وبذلك يكون لها السبق في سوق واعد.

ويأتي الإعلان عن إطلاق خدمة “وايمو ون” Waymo One الجديدة في ظل تنافس شركات تقنية كبرى، مثل أوبر وليفت، وشركات صناعة سيارات كبرى، مثل جنرال موتورز، وفورد، والعشرات من الشركات الناشئة الصغيرة التي تسعى إلى إطلاق سيارات ذاتية القيادة.

ويُتوقع أن يشهد هذا السوق منافسة محمومة خلال السنوات القليلة المقبلة، إذ تعتزم شركة جنرال موتورز إطلاق سيارتها ذاتية القيادة خلال عام 2019، أما شركة فورد فتعتزم الدخول في السوق في عام 2021.

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ولاستخدام خدمة “وايمو ون” يجب على الركاب تنزيل التطبيق الخاص بها وتوفير رقم بطاقة ائتمان، على غرار خدمات نقل الركاب الأخرى، مثل أوبر وليفت.

تجدر الإشارة إلى أن الخدمة متاحة الآن لسكان عدد من ضواحي مدينة فينيكس في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة، كما أن الشركة ستوفر للسيارات الآن سائقًا بشريًا يجلس وراء عجلة القيادة، ولكن فقط للتدخل في حالة الطوارئ.