تصحيح صور الهاتف +Galaxy S10، وهذه المرة تعرض لنا الهاتف مع أربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - الصور المسربة السابقة للهاتف +Galaxy S10 كانت خاطئة، ولكن تم تصحيح الخطأ الآن. وتجدر الإشارة إلى أن الخطأ لم يكن في الكاميرا الأمامية المزدوجة التي تم تضمينها في الثقب الموجود على مستوى الشاشة، وإنما كان موجودًا في الكاميرا الخلفية.

الصور المسربة السابقة كانت تعرض لنا الهاتف +Galaxy S10 مع ثلاث كاميرات في الخلف، ولكن الصور التي تم تصحيحها ونشرها اليوم تعرض لنا الهاتف الرائد المقبل لشركة سامسونج مع أربع كاميرات في الواجهة الخلفية. ومع ذلك، لا تزال المعلومات المتعلقة بهذه الكاميرات الأربعة غير متوفرة لدينا في الوقت الراهن، ولكننا لن نتفاجأ في حالة إذا قررت شركة سامسونج الإعتماد على نفس الإعداد المستخدم في الهاتف Galaxy A9 2018 من خلال إستخدام عدسة عادية في الكاميرا الأولى، وعدسة واسعة الزاوية في الكاميرا الثانية، وعدسة مقربة في الكاميرا الثالثة، فضلا عن تخصيص الكاميرا الرابعة لإستشعار معلومات العمق.

هذه التسريبات تكشف لنا كذلك بأن الهاتف +Galaxy S10 سيأتي بأبعاد تبلغ 157.5 × 75.0 × 7.8 ملمتر، وسيضم شاشة بقطر 6.4 إنش. عموما، يمكنكم إلقاء نظرة على التصميم المنقح للهاتف +Galaxy S10 أدناه :

كما تلاحظون، شاشة هذا الهاتف تضم ثقبًا من أجل الكاميرا الأمامية المزدوجة، وفي الواجهة الخلفية نلاحظ وجود أربع كاميرات بوضعية أفقية على غرار الكاميرا الخلفية للهاتف Galaxy Note 9 يتواجد بجانبها الفلاش ومستشعر ضربات القلب. وبالعودة إلى الشاشة، فقد تردد بأنها ستأتي بقطر 6.4 إنش وستضم مستشعر لبصمات الأصابع يعمل بالموجات فوق الصوتية، وهذا المستشعر على الأرجح هو Qualcomm 3D Sonic.

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