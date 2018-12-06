شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هبوط اضطرارى لصاروخ سبيس إكس فى الماء بسبب عطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطر صاروخ فالكون التابع لشركة سبيس إكس إلى الهبوط فى المحيط الأطلسى بعد حدوث مشاكل أثناء محاولة الهبوط فى كيب كانافيرال.

وقالت شركة الفضاء المملوكة لرجال الأعمال إيلون موسك إن الصاروخ نجح فى إرسال سفينة الشحن التابعة مليئة بالإمدادات والتجارب العلمية والمواد الغذائية لرواد الفضاء الذين يعيشون فى محطة الفضاء الدولية.



الصاروخ

ومع ذلك فقد تعرض الصاروخ لمشكلة بسبب فشل النظام، ما تسبب فى هبوطه بالبحر، بدلا من الأرض فى منطقة الهبوط 1 (LZ-1) بمحطة كيب كانافيرال الجوية فى فلوريدا، كما هو مخطط له.

وسرعان ما قطعت سبيس إكس البث المباشر الخاص بإطلاق الصاروخ عندما بدأ يخرج عن نطاق السيطرة، وبعد لحظات قال إيلون موسك: "يبدو أن المرحلة الأولى هبطت فى المياه قبالة ساحل كيب كانافيرال".



انقطاع البث المباشر

وفى وقت لاحق نشر إيلون موسك لقطات للحادث قائلاً: "توقف محركات الصاروخ عن الدوران فى الوقت المناسب، ما أتاح هبوطًا سليمًا فى الماء، والسفن فى طريقها لإنقاذ فالكون".

وأكد موسك أن الصاروخ فى حالة جيدة، ويمكن إعادة استخدامه فى المستقبل فى مهام أخرى.