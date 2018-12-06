تكنولوجيا: زي النهاردة| أبل تقاضي إنتل ومايكروسوفت لسرقتهما كويك تايم.. وأموال مايكروسوفت السبب في ازدهار أبل!

زي النهاردة.. 6 ديسمبر 1994، رفعت شركة أبل Apple دعوى قضائية ضد شركة سان فرانسيسكو كانيون San Francisco Canyon Company، متهمة إياها بمساعدتها لشركتي إنتل Intel ومايكروسوفت Microsoft في سرقة الكود البرمجي لبرنامج تشغيل الوسائط المتعددة كويك تايم QuickTime لنظام تشغيل ويندوز Windows، والذي سبق وطورته كانيون لحساب أبل.

أصدرت أبل أول إصدار من كويك تايم لماكينتوش Macintosh في ديسمبر 1991، ثم تعاقدت مع كانيون لإصداره لنظام ويندوز في 1992، ولم تكن تقنية مايكروسوفت للفيديو متقدمة كما كويك تايم أبل.

في 1993، استأجرت إنتل شركة كانيون لمساعدتها في تحسين تقنية الفيديو الخاصة بها، ثم تجمعت جهود إنتل ومايكروسوفت لتحسين عرض الفيديو في ويندوز في نفس العام، من خلال إصدار نسخة محسنة بشكل كبير ومطابقة تقريبا لجودة كويك تايم أبل.

اكتشفت أبل أن الشفرة التي طورتها كانيون لكويك تايم كانت موجودة في الإصدار المحسن من مشغل فيديو الويندوز، لذا فقد رفعت أبل دعوى قضائية ضد كانيون في عام 1994.

في عام 1995، قامت أبل بتوسيع نطاق الدعوى القضائية لتشمل إنتل ومايكروسوفت، مدعية تعاونهما جميعا في سرقة كود كويك تايم، وقد كشفت النقاب لاحقا أن أبل هددت مايكروسوفت بدعوى قضائية بمليارات الدولارات، إلى أن تم تسوية الأمر بين ستيف جوبز وبيل جيتس في عاك 1997، ويعتقد أن هذه التسوية ساعدت أبل على انطلاقتها التالية منذ بداية عام 2000 كشركة ثورية في مجال ابتكارات الهواتف الذكية والتكنولوجيا الجديدة.