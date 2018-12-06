تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن مواصفات جديدة لهاتف Honor View 20

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت اليوم أحدث التسريبات التي تلقي الضوء على جودة العرض في هاتف Honor View 20 المنتظر إطلاقه العام المقبل، كما تكشف عن نظام التشغيل الذي ينطلق به الهاتف.

يأتي هاتف Honor View 20 بعد الإصدار السابق للشركة View 10 الذي أطلق خلال العام الماضي، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عنه رسمياً في 22 من شهر يناير المقبل، والمقرر أن يضم تصميم الكاميرة المدمجة في الشاشة.

وقد رصدت التسريبات اليوم عبر الملف التعريفي للهاتف الذي نشر على شبكة الإنترنت، حيث من المقرر أن يأتي هاتف View 20 بجودة عرض 2310 في 1080 بيكسل، كما يعمل الهاتف من خلال نظام تشغيل Android 9 Pie مع واجهة مستخدم EMUI 9.

هاتف Honor View 20 ظهر في الملف التعريفي برمز PCT، أيضاً من المقرر وفقاً للتسريبات أن يأتي بأكثر من نموذج هم PCT-AL10، وPCT-TL10 وأيضاً PCT-L29، حيث ظهر النموذج الأخير بالفعل في عدة تسريبات خلال الفترة الماضية.

يذكر أن هاتف Honor View 20 يأتي مع ميزة الشحن السريع حيث كشفت تسريبات من 3C عن دعم الهاتف لشاحن 22.5W بتقنية الشحن السريع، أيضاً من المتوقع أن يكون هذا الإصدار المميز من شركة Honor الذي يضم رقاقة Kirin 980، ومن المتوقع أيضاً أن يأتي بسعر 408 دولار للأسواق.

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