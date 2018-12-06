Xiaomi تشوق لقدوم هاتف ذكي جديد في شهر يناير المقبل مع كاميرا بدقة 48 ميغابكسل

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا العام، قامت شركة Xiaomi بإنشاء قسم في الشركة ملتزم بتطوير تكنولوجيا التصوير في المنتجات التابعة للشركة من أجل تقديم جودة تصوير ممتازة. أما وقد قلنا ذلك، فقد قام المؤسس المشارك لشركة Xiaomi، السيد Lin Bin بنشر صورة تشويقية على شبكة الإنترنت يلمح فيها لقدوم هاتف جديد يستهدف أساسًا عشاق التصوير.

في الواقع، تلك الصورة التشويقية التي نشرها السيد Lin Bin تلمح إلى أن شركة Xiaomi تعتزم الكشف عن هاتف ذكي جديد في شهر يناير المقبل يضم كاميرا خلفية بدقة 48 ميغابكسل. وإستخدم السيد Lin Bin هذا الهاتف لبضعة أسابيع ووصفه على أنه ” ليس سيئًا “.

نحن نعتقد بأنك لا تحتاج إلى التباهي عندما تكون لديك كاميرا الهواتف الذكية الأعلى دقة على الإطلاق. كان الهاتف Nokia 808 PureView يضم كاميرا بدقة 41 ميغابكسل، كما أن الهاتف Huawei Mate 20 Pro الأحدث يضم مستشعر بدقة 40 ميغابكسل. في الواقع، هذا النوع من مستشعرات نادر جدًا لدرجة أنه لا يمكننا التفكير إلا في إثنين.

المستشعر الأول هو Sony IMX586 Quad Bayer الذي تبلغ دقته 48 ميغابكسل والذي أعلنت عنه شركة Sony في شهر يوليو الماضي. إنه مستشعر كبير يبلغ مقاسه 1/2 إنش، ولكنه يحتوي على عدد كبير جدًا من البكسلات والتي يصل حجم كل بكسل منها إلى 0.8µm. الخيار الآخر هو المستشعر Samsung Bright GM1 48MP الذي أعلنت عنه شركة سامسونج في شهر أكتوبر الماضي، وهو الآخر يضم بكسلات بحجم 0.8µm لكل بكسل.

يستخدم هذا النوع من المستشعرات تقنية دمج البكسلات لتحسين جودة الصور، ولكن عدد البكسلات المرتفع أيضًا يتيح إمكانية الحصول على تقريب رقمي عالي الجودة. ومع ذلك، وضعت شركة Huawei كاميرا خاصة للتقريب البصري في الهاتف Huawei Mate 20 Pro، وسيكون من المثير للإهتمام معرفة ما إذا كانت شركة Xiaomi ستقوم بنفس الشيء أو ما إذا كانت ستتبع نهج شركة جوجل من خلال الإعتماد على كاميرا واحدة جيدة للقيام بكل شيء من خلال الإستعانة بالمعالجة الصحيحة للصور.

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