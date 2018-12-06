شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتيح لشركات الطرف الثالث تصنيع وصلات الشحن السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل شركة أبل حاليا على تغيير سياستها الخاصة بتصنيع منتجاتها، فبعد فترة طويلة من محاربة مصنعى إكسسوارات آيفون من شركات الطرف الثالث، قررت الشركة منح بعض الشركات تراخيص اعتماد، وذلك لإنتاج وصلات نقل البيانات والشحن السريع Lightning إلى USB-C والتى تستخدم فى هواتف آيفون 8.

ووفقا لما نشره موقع the Verge الأمريكى، كانت شركة أبل تعتمد فقط على ما تنتجه من وصلات كنسخ أصلية، لكنها الآن ستسمح للشركات الأخرى بإنتاج تلك الوصلات على أن تحصل على 2.88 دولار لكل وصلة، وربما يظهر أن الشركة تحاول البحث عن بدائل لتحقيق الدخل ولكن بطابع رسمى، خاصة أن بعض الشركات كانت تقوم بتصنيع الوصلات وبيعها دون ترخيص رسمى.

وكانت شركة أبل تقوم ببيع الوصلة الأصلية مقابل 19 دولارا للمتر الواحد و35 دولارا مقابل المترين، لكن بوجود خيارات مختلفة فى السوق مع اعتماد شركات الطرف الثالث، فإن السعر سيكون أقل بكثير حتى مع حصول آبل على نسبتها من المبيعات، ومن المنتظر أن يتم إتاحة الوصلات بداية من 2019، فيما ستشارك فيها شركات مثل Anker ،Aukey ،Belkin، وIncipio.