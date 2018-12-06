كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| تقنية جديدة تطارد المجرمين وترسم شكل وجوههم
في مطلع صيف عام 2017 ، عثر متنزهون على جثة عند جانب طريق سريع خارج بالتيمور، وكانت متحللة ويصعب التعرف عليها ولعدة أشهر، لم تتمكن الشرطة من التعرف على هوية الضحية، بقيت القضية غامضة حتى تمكنت تكنولوجيا جديدة أخيراً من رسم وجه الضحية.
الفيديو التالي لموقع سي إن إن يسلط الضوء على هذه التقنية:
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