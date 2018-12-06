قد يتم نقل عملية تصنيع هواتف iPhone خارج الصين لتجنب التعريفات الجمركية المرتفعة

فاطمة أيت طالب - دبي - Foxconn والتي تشرف على تصنيع المنتجات لشركة آبل تعتبر الشركة الرائدة الأولى في صناعة الأجهزة الإلكترونية الإستهلاكية في الصين. وكما سمعتم من قبل على الأرجح، فهذه الشركة تشرف على تصنيع هواتف iPhone ولوحيات iPad وحواسيب Mac لشركة آبل منذ سنوات عديدة، وعلى الرغم من أن معظم عمليات التصنيع تتم في الصين، فلم تكن هذه مشكلة بالنسبة لشركة آبل، ولكن هذا قد يتغير في المستقبل القريب نظرًا إلى أن هناك إمكانية أن تقوم الحكومة الأمريكية بفرض رسوم إضافية على المنتجات المستوردة من الصين كجزء من الحرب التجارية الجارية حاليًا بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي، هذا من شأنه أن يجعل الهواتف الذكية التابعة لشركة آبل أكثر تكلفة في الولايات المتحدة الأمريكية. ونتيجة لذلك، فمن المحتمل أن تقوم شركة Foxconn بنقل عملية إنتاج هواتف iPhone إلى خارج الصين للحد من تأثير هذه التعريفات الجمركية.

التقرير الصادر من وكالة الأنباء رويترز يقول بأن شركة Foxconn تفكر في إنشاء مصنع في فيتنام من أجل التخفيف من تأثير الحرب التجارية الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وورد أن فيتنام وتايلاند قد إختيرتا كوجهتين مفضلتين لحماية عمليات التصنيع من الحرب التجارية.

وجاء في تقرير Vietnam Investment Review : ” تعمل Foxconn Group و لجنة Hanoi People’s Committee معًا على فتح منشأة لتصنيع iPhone في فيتنام لإبطال آثار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين “. وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة في فيتنام، السيد Tien Loc لوكالة الأنباء رويترز أنه يجري حاليا مناقشة إمكانية فتح مصنع في البلاد مع Foxconn. ولحد الآن، لم تعلق الشركة نفسها على هذا الأمر.

حتى إذا توصلوا إلى إتفاق بشأن إنشاء مصنع، فلن يحدث ذلك بين عشية وضحاها. ستكون هناك حاجة إلى مليارات الدولارات لإستثمارها، وقد يأتي بعضها من شركة آبل نفسها، فضلا عن تخصيص وقت كافي لإعداد مصنع يمكنه تصنيع هواتف iPhone وفقا معايير آبل الصارمة.