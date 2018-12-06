كوالكوم تتوقع دعم 5G في جميع هواتف الأندرويد الرائدة بحلول نهاية العام 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - في الوقت الذي تستعد فيه شركات الإتصالات لإطلاق شبكات الجيل الخامس 5G، من الأسلم أن نقول بأنه عندما يتعلق الأمر بالسوق الأمريكي على الأقل، فيمكن للعديد من الناس أن يتطلعوا إلى تغطية 5G في معظم المدن الكبرى في العام 2019. ولكن هذا يدفع العديد من الأشخاص للإستفسار حول ماهية الأجهزة التي ستكون قادرة على الإستفادة من هذه التكنولوجيا الجديدة؟

ووفقا لشركة كوالكوم، فلن يشكل ذلك مشكلة لأنها تتوقع أن تقوم العديد من الشركات المصنعة لهواتف الأندرويد بإطلاق الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G بحلول نهاية العام 2019. هذا وفقا لمقابلة أجراها موقع CNet مع المسؤول التنفيذي في شركة كوالكوم، السيد Cristiano Amon، وهي المقابلة حيث أعرب عن إعتقاده بأنه لن يكون هناك نقص في الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات 5G في العام 2019.

ونقل عن Cristiano Amon قوله : ” عندما نصل إلى هذا الوقت من العام المقبل، بالضبط بعد عام واحد من الآن… سنرى جميع الشركات المصنعة لهواتف الأندرويد تزود هواتفها الرائدة بمودم 5G. جميع الشركات المصنعة لهواتف الأندرويد تعمل على تكنولوجيا 5G حاليًا “. ولقد سمعنا حتى الآن أن العديد من الشركات الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية، مثل Samsung و OnePlus و Huawei و Xiaomi و Oppo تهدف لإطلاق هواتفها الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G في العام المقبل.

كما تلاحظون، المسؤول التنفيذي في شركة كوالكوم تحدث عن الشركات المصنعة لهواتف الأندرويد، ولم يتحدث عن شركة آبل، وهذا ما يتماشى مع التقرير السابق الذي صدر من وكالة الأنباء Bloomberg والذي أكد مجددًا بأن شركة آبل قد تنتظر حتى العام 2020 قبل إطلاق هاتف iPhone متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G. في الحقيقة، نحن لم نستغرب عندما سمعنا ذلك، فقد رأينا شركة آبل تنتظر حتى العام 2012 قبل أن تقوم بدعم شبكات الجيل الرابع 4G LTE في الهاتف iPhone 5 علمًا أن شركة الإتصالات الأمريكية Verizon قامت بإطلاق شبكات الجيل الرابع 4G LTE لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2010. ومن المعروف عن شركة آبل أنها لا تتبنى التكنولوجيات الجديدة في هواتفها الذكية حتى تصبح ناضجة ومنخفضة التكلفة.