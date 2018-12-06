سامسونج تسجل براءة إختراع جديدة لهاتف ذكي خالي تمامًا من إطار الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين أن الكثير من الشركات المصنعة للهواتف الذكية تقوم بتسويق أجهزتها على أنها تحتوي على شاشات خالية من الإطار، أو شاشات تمتد من الحافة إلى الحافة، فإنها في حقيقة الأمر لا تزال تملك إطار محيط بالشاشة، وكل ما في الأمر هو أنه تم تقليص حجم الإطار في هواتفها الذكية ليصبح أقل وضوحًا. ولكن وفقا لبراءة إختراع تم إكتشافها مؤخرًا من قبل موقع LetsGoDigital، فيبدو أن شركة سامسونج حصلت على براءة إختراع لهاتف ذكي مزود بشاشة من دون إطار.

في الصورة أعلاه، يبدو أن شركة سامسونج تصورت هاتفًا ذكيًا حيث تنحني الشاشة حول حواف الهاتف الذكي، وهذا ما يزيل من الناحية التقنية الإطار الذي يحيط عادة بالشاشة. كما أن أعلى وأسفل الهاتف غير منتهي، وهذا ما يعطي ذلك الوهم بأن شاشة الهاتف لا تضم أي إطار على الإطلاق.

تذكر براءة الإختراع أيضا أن الشاشة الجانبية ستعمل أيضًا كإطار للجهاز، مما يعني أنه لن يكون هناك إطار معدني حول الجهاز وهو تصميم شائع الإستخدام. وبالطبع، نحن نشك في ما إذا كان هذا سليمًا أم لا من الناحية النظرية، ولكن نظرًا لأنه ليس منتجًا فعليًا، فنحن نعتقد بأن هذا التصميم سيمثل مشكلة بالنسبة لمهندسي سامسونج في المستقبل.

ما يثير الاهتمام حول هذه البراءة هو أنها بطريقة ما تبدو وكأنها تتويج للعمل الذي قامت به سامسونج في الماضي. على سبيل المثال، بدأت هواتف Galaxy S Series و Galaxy Note Series في السنوات الأخيرة في تبني تصميم يتميز بشاشات منحنية على جانبي الهاتف. وفي الوقت نفسه، كشفت الشركة أيضًا عن بعض أفكارها للشاشات التي سوف تستخدمتها في هواتفها الذكية المستقبلية حيث يمكن بدلاً من القطع أن تستخدم ثقوب صغيرة للكاميرا الأمامية والمستشعرات الضرورية الأخرى، مما يسمح لشاشة الهاتف بالتمدد حتى حافة الهاتف.