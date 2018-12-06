نوكيا تطرح هاتفا جديدا يمكنه تصوير النظام العصبي

الخليج 365/ بغدادأعلنت شركة HMD العالمية، المطورة لأجهزة نوكيا،الخميس، طرح أحدث إضافة إلى مجموعتها من الهواتف الأساسية ذات القيمة العالية مع هاتف "نوكيا 8.1"، لافتة الى أنه يتيح تصوير النظام العصبي والتعرف عليه بشكل ثلاثي الأبعاد، ويتميز بلمسة حريرية.

ويُتوقّع أن يحقق هاتف نوكيا "8.1" نجاحاً باهراً مع تجربة تصوير مذهلة بفضل بصريات مستشعر التصوير زايس عالية الحساسية والرائد في الصناعة، ونظام تثبيت الصورة البصري، وتوفّر تقنية الشاشة المدعومة بتقنية تصوير الأفلام تجربة مشاهدة محسنة مع دقة عالية في إعادة إنتاج الألوان لتباين حتى تحت نور الشمس الساطع بينما تضمن مجموعة الشرائح أداءً سلساً لمدة تصل إلى يومين بعد عملية شحن واحدة.



ويعمل الهاتف بأحدث ابتكارات نظام أندرويد مع "أندرويد 9 باي" مع أحدث الابتكارات المبدعة والخارجة عن المألوف.

وقال جوهو سارفيكاس، الرئيس التنفيذي للمنتجات في الشركة، "شهدنا نجاحاً ممتازاً في فئة الهواتف الأساسية ذات القيمة العالية بحيث يواصل كلّ هاتف ذكيّ نقوم بطرحه ضمن هذه الفئة تقديم تجارب جديدة من الطراز الأول"، مبينا أن "الشركة مع نوكيا "8.1" دفع الحدود ضمن هذه الفئة من خلال تقديم أداء أسرع مع معالج ذات هندسة من الدرجة الأولى ومستشعر رائد ونظام تثبيت الصورة البصري وبصريات زايس للحصول على جودة صور رائعة في ظروف الإضاءة المنخفضة إضافة إلى تقنية الشاشة الجديدة".

وأضاف سارفيكاس، "نريد منح المستخدم تجارب من الطراز الأوّل ونأمل أن يوافقوا معنا على أنّ هاتف نوكيا 8.1 يجسد تميز الهندسة مقابل سعر رائع قريب إلى المتناول".

ويأتي أداء هاتف "نوكيا 8.1" على إنتاج صورٍ رائعة في ظروف الإضاءة المنخفضة نتيجة لمزيج مثالي ما بين البرمجيات والمكوّنات المادية. وتتميّز الكاميرا الأساسية عالية الحساسية بمستشعر كبير قياس 1/2.55 بوصة وبيكسلات أكبر بحجم 1.4 ميكرون بيكسل لالتقاط الضوء بشكل أفضل للحصول بالتالي على صور غنية بالتفاصيل الواضحة.

ذلك، وتتيح الكاميرا الأمامية المتكيفة بحجم 20 ميغابكسل التقاط صور سيلفي في الليل، حيث تعمل على تحسين مقدار الضوء الذي تستطيع التقاطه من خلال دمج أربعة بكسلات في بكسل عملاقة واحد، ويمكن أيضاً تصوير أفلام مثل المحترفين باستخدام فيديو بدقة 4K ويمكنك أن تعيش اللحظات مرّة أخرى بفضل تسجيل نوكيا الصوتي المحيطي عالي الدقة بنظام ستيريو.

أما الشاشة، فهي أفضل تجربة ممكنة سواء أكنت في الخارج في ضوء الشمس الساطع أم في غرفة مضاءة بشكل خافت، وسواء أكنت تلعب الألعاب أم تشاهد الفيديو.

ويمكن للهاتف الجديد تصوير النظام العصبي والتعرف عليه بشكل ثلاثي الأبعاد، أو إنشاء مخطّط للمكان بمجرد السير في أرجاء المنزل، أو حتى تكديس القطع الخشبية على مائدة الطعام ولكن بدون الحاجة إلى إعادة الترتيب بعد انهيار البرج.

وتمّ تصميم ن هاتف نوكيا 8.1 بنفس القدر من الاهتمام للمواد وجودة الصنع والتكامل الهيكلي المتوقّع من هاتف ذكي من نوكيا فضلاً على كونه يشكّل تجسيداً حقيقياً لأناقة التصميم الأوروبي.

يتميّز الهاتف بإطار صلب جداً من الألمينيوم مع مركز من الألمينيوم المصبوب في استخدام كفوء للمواد. وبالاستفادة من التباين الأنيق ما بين الزجاج المقوّس، والمعدن المصقول واللمسة النهائية الحريرية، تم تعزيز تصميمه الفريد باللونين مع معالجة أنودية مزدوجة للطلاء نفسه الذي أحبه عشاق نوكيا على هاتف "نوكيا 7 بلس" ذلك، وتعكس الحوافي بقَطع ماسي متانة الهاتف كما تشكّل بياناً جريئاً عن قدرته على مواجهة أمور الحياة اليومية.

وهاتف "نوكيا 8.1" هو أوّل هاتف من نوكيا محمّل مسبقاً بنظام "Android 9 Pie" التشغيلي الذي يتمّ إطلاقه. وهو ينضمّ إلى مجموعة هواتف نوكيا الذكية التي تنتمي إلى عائلة "أندرويد ون"، بسعة تخزين ممتازة وعمراً طويلاً للبطارية وثلاث سنوات من تصحيحات الأمان الشهرية وتحديثين رئيسيين للنظام التشغيلي OS.

وفي هذه المناسبة علّق باتريك حرب، المدير العام لشركة HMD العالمية في الشرق المتوسط وإيران، "هدفنا هو خلق أفضل تجربة مستخدم لمحبي علامة هاتف نوكيا، إذ أن نوكيا 8.1 هو واحد من أفضل الأجهزة لدينا هذا العام"، مبينا أنه "سيلّبي احتياجات المستخدمين اليومية ويقدم لهم تجربة سلسة".

ويتوافر هاتف "نوكيا 8.1" بثلاث توليفات ألوان هي الأزرق الفضي، والمعدني النحاسي، والحديدي المعدني ابتداءً من 3 شباط 2019 بسعر تجزئة يبلغ 365$.

