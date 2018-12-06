تطور علمي جديد قد يحمل بشرى سارة الى الرياضيين

في خطوة لافتة، قام علماء ومهندسون روسيون من خلال منصة الجامعة الوطنية للأبحاث النووية "ميفي"، بتصميم جهاز بإسم "ميو-انترفيس" قادر على قراءة النشاط الكهربائي للعضلات وتحويله إلى إشارات.

ومن المتوقع أن يتم استخدام هذا التصميم لإنشاء ملابس ذكية للرياضيين مع إمكانية قراءة مخطط القلب الكهربائي، بالإضافة إلى التحكم عن بعد بالهواتف الذكية ونظام المنزل الذكي.

في هذا الاطار، يشير الباحث بولات أيتبايف، طالب الماجستير في مدرسة الهندسة العليا التابعة لجامعة "ميفي" في روسيا، إلى أن "ميو-انترفيس" عبارة عن مشروع واجهة لإنسان-آلة يقوم بتسجيل النشاط الكهربائي لعضلات الذراع ويتعرف على الإيماءات ويحولها إلى أوامر للأجهزة.



اللافت أن المتخصصون يعملون في هذا المشروع منذ عام 2015، حيث فاز "ميو-انترفيس" على منحة مالية من صندوق الترويج للابتكارات "ستارت-1" . واستُخدمت هذه الأموال لجمع نموذج أولي في المختبر قادر على التعرف إلى ثمانية إيماءات للفرد.

في عام 2017 ، فاز المشروع في برنامجGeneration-S وشغل المركز الأول خلال مسابقة "الهندسة الالكترونية الابتكارية". وفي عام 2018 حصد جائزة صينية روسية للابتكارات الصناعية "جوائز الابتكارات".

ومن المقرر أن يتم تسجيل الملكية الفكرية والعثور على شركاء صناعيين لتنفيذ هذا المشروع. كما يمكن استخدام تصميم العلماء من جامعة "ميفي" من أجل إنشاء أجهزة تدريب ومحاكاة لإعادة التأهيل في عدة حالات صحية صعبة كالإصابة بسكتة دماغية وغيرها من الإصابات التي تشلّ المريض بشكل مؤقت.

