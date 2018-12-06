الطرق والشوارع غارقة في المياه .. والأرصاد توجه تحذيرات عاجلة للمواطنين

الموجز - كتب - محمد علي هــاشم

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على قناة «أكسترا نيوز» إن الساعات القادمة ذروة عدم الاستقرار في الطقس مصحوبة بالأمطار ونشاط للرياح بالرمال والأتربة والبرودة في الجو خاصة الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد.

وأضاف عبد العال أن يوم الأحد القادم ستنخفض الموجة ونهاية فرص سقوط الأمطار، مشيرة إلى أن الشتاء بدأ مبكرًا هذا العام مثلما بدأ فصل الخريف، محذرا من وجود شبورة مائية في الصباح الباكر.

تحذير خاص للصيادين

وحذّر عبد العال، الصيادين بعدم نزول لعرض البحر سواء الأبيض والأحمر بسبب الاضطراب الكامل في الملاحة البحرية، مناشدًا المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة الشتوية، وتوخي أكثر درجات الحذر أثناء القيادة على الطرق والتزام تعليمات المرور بكل دقة.

طقس غير مستقر

كانت هيئة الأرصاد قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أنه يسود البلاد طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد وسيناء وتكون رعدية وغزيرة أحيانا.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه متوقع أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بالبرودة والطقس، كما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا مع ارتفاع الموج فيه من أربعة أمتار إلى خمسة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطرق والشوارع غارقة في المياه

من ناحية أخرى تسببت الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها القاهرة في غرق الطرق الرئيسية بها مثل الدائري والكورنيش والأتوستراد مما تسبب في بعض الكثافات المرورية.