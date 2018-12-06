تكنولوجيا: جوجل تؤكد رسمياً على إغلاق تطبيق Allo في مارس 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة جوجل رسمياً عن خططها لإغلاق تطبيق Allo خلال شهر مارس من العام المقبل، حيث جاء إعلان جوجل من خلال blog اليوم.

أشار تقرير نشر مؤخراً على 9to5Google أن جوجل لديها خطط جديدة لإنهاء عمل تطبيق Allo خلال الفترة القادمة، واليوم تؤكد عملاق البحث ما جاء في هذا التقرير رسمياً.

وقد عرف تطبيق Allo كأحد التطبيقات المميزة بتقنية الذكاء الإصطناعي، حيث يرتكز عمل التطبيق بشكل كبير على مساعد جوجل الإفتراضي، إلا أن جوجل لم تقدم تحديث لتطبيق Allo أو Duo خلال الأشهر الماضية، ويرجع ذلك إلى إتجاه جوجل إلى التركيز على تطوير تطبيق Android Messages.

وبالرغم أن تطبيق Allo أنطلق بتجربة مميزة في المراسلة الإفتراضية، إلا أن جوجل لديها رؤية لتطبيق Android Messages، الذي تعمل على تطويره ليكون تطبيق المراسلة الأفضل لهواتف الأندوريد، لذا قررت الشركة إيقاف تطبيق Allo الذكي للإهتمام بشكل أكبر بميزة المراسلة.

وقد أشارت التوقعات إلى أن المنافسة الكبيرة في تطبيقات المراسلة التي تضم الواتس اب، الفيس بوك، التيلجرام، وي شات إلى جانب لاين، أدت إلى قرار جوجل في النهاية لإغلاق أحد تطبيقات المراسلة المقدمة من الشركة.

يذكر أن تطبيق Allo يستمر في العمل حتى شهر مارس من العام المقبل، ومن ثم تنتقل مميزات التطبيق إلى تطبيق Android Messages الذي يتوفر على هواتف الأندوريد بشكله الجديد لاحقاً.

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