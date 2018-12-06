آبل قد تنتظر حتى العام 2020 قبل أن تتبنى تكنولوجيا الجيل الخامس 5G في iPhone

فاطمة أيت طالب - دبي - لا شك في أن الكثير من الشركات متحمسة ومتلهفة لإطلاق الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G. من المتوقع أن تقوم شركات الإتصالات الكبرى بإطلاق شبكات الجيل الخامس 5G في العام المقبل مما يعني أن الشركات المصنعة للهواتف الذكية ستسابق الزمن لتكون من أوائل الشركات التي ستقوم بإطلاق الهواتف الذكية المتوافقة مع هذا الجيل الجديد من الشبكات لأن الطلب على الهواتف الذكية المتوافقة مع 5G سيكون مرتفعًا في البداية، ولكن يبدو أن هذا ليس هو الحال مع شركة آبل.

ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من وكالة الأنباء Bloomberg نقلاً عن مصادر على دراية بهذه المسألة، فمن المتوقع أن تمتنع شركة آبل عن إطلاق هواتف iPhone المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G حتى العام 2020 على الأقل. وهذا يعني أنه إذا كنت تأمل في رؤية هاتف iPhone متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G في العام المقبل، فأنت على الأرجح لن تكون محظوظًا لأن هذا iPhone لن يصل حتى العام 2020. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي نسمع فيها ذلك، فقد سبق وسمعنا ذلك من قبل.

ينظر إلى شركة آبل على أنها ” بطيئة ” من حيث تبني التكنولوجيات الجديدة، مثل شبكات الجيل الرابع 4G LTE التي إستغرقت شركة آبل بعض الوقت قبل أن تقوم بدعمها في iPhone، لذلك ليس من المستغرب أن تتبنى الشركة منهجًا حذرًا مماثلاً مع شبكات الجيل الخامس 5G.

شركة آبل كانت متأخرة في تبني تكنولوجيا الجيل الرابع 4G LTE في هواتفها الذكية. وقد قامت شركة الإتصالات الأمريكية Verizon بإطلاق شبكات 4G LTE في العام 2010، ولكن إنتظرت شركة آبل حتى أواخر العام 2012 لدعم هذا الجيل من الشبكات في الهاتف iPhone 5. وبالتالي، في حالة إذا حافظت شركة آبل على عاداتها، فمن غير المقرر أن تدعم شبكات الجيل الخامس 5G في هواتف iPhone حتى العام 2020، فالشركة تميل إلى الإنتظار حتى تصبح مثل هذه التكنولوجيات ناضجة ومستقرة وأرخص لتضمينها في منتجاتها.

وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه كانت هناك تقرير أخرى أفادت بأن شركة آبل تريد تطوير مودم 5G الخاص بها، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان هذا التأخير له علاقة بذلك لأنه مع إنخفاض مبيعات هواتفها الذكية، فقد لا ترفض شركة آبل أن تكون جزءًا من سباق 5G. وكما يعتقد الجميع، فدعم شبكات الجيل الخامس 5G سيكون نقطة بيع هامة في العام المقبل، وبالتالي في حالة إذا لم تكن شركة آبل جزءًا من ذلك قد تعرض مبيعات iPhone المستقبلية للخطر.