الإعلان رسميا عن الهاتف Nokia 8.1، وسيصل لبلدان الشرق الأوسط أولاً مقابل 400€

فاطمة أيت طالب - دبي -

كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة HMD Global Oy اليوم بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Nokia 8.1 في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بمدينة دبي الإماراتية لخلافة الهاتف Nokia 7 Plus الذي أعلنت عنه الشركة في شهر فبراير الماضي. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن Nokia 8.1 ليس سوى الهاتف Nokia X7 مع إسم مختلف تعتزم تسويقه في الأسواق الغربية بعدما أبقت Nokia X7 حصريًا للسوق الصيني منذ فترة.

الهاتف Nokia 8.1 سيكون متاحًا على الصعيد العالمي في منتصف شهر ديسمبر الجاري بسعر 400 يورو. وبطبيعة الحال، بلدان الشرق الأوسط ستكون من بين البلدان الأولى التي ستحصل على الهاتف. الطلبات المسبقة على هذا الهاتف ستبدأ في الإمارات العربية المتحدة اليوم وسيتم إطلاق الهاتف هناك بشكل رسمي يوم 15 ديسمبر. وسيتم إصدار الهاتف في بقية بلدان الشرق الأوسط في اليوم 20 ديسمبر.

للتذكير، الهاتف Nokia 8.1 يضم مواصفات تقنية متوسطة تشمل شاشة PureDisplay مزودة بقطع عريض في الجزء الأوسط العلوي لإحتواء الكاميرا وسماعة الأذن وبقية المستشعرات الضرورية الأخرى مع العلم بأن هذه الشاشة تمتاز بحجم 6.1 إنش وبدقة +FullHD كما أنها تغطي 96% من التدرج اللوني NTSC و DCI-P3، وتمتاز بالقدرة على التحويل الفوري لفيديوهات SDR إلى HDR. وبغض النظر عن الشاشة، فالهاتف Nokia 8.1 الجديد يضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 710، وذاكرة عشوائية بحجم 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD في حالة إذا كنت تستهلك الكثير من المحتوى.

الهاتف Nokia 8.1 يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0 تدعم خاصية فتح الهاتف عن طريق الوجه، كما أنه يضم كاميرا مزدوجة في الواجهة الخلفية تستخدم مستشعر أساسي بدقة 12 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.8 يدعم تقنية تثبيت الصورة OIS، ومستشعر ثانوي بدقة 13 ميغابكسل يضم عدسة بفتحة 2.4. وجدير بالذكر أن الكاميرا الخلفية المزدوجة للهاتف Nokia 8.1 تستخدم عدسات Zeiss، وتأتي مع العديد من الميزات البرمجية التي تعمل على تحسين جمالية الصور، وتوثيق اللحظات بأفضل طريقة ممكنة.

وعندما يتعلق الأمر بالبطارية، فالهاتف Nokia 8.1 الجديد يضم بطارية بسعة 3500mAh تدعم الشحن من خلال منفذ USB Type-C الموجود في الجزء السفلي من الجهاز مع العلم بأن شركة HMD Global Oy وعدتنا مع الهاتف Nokia 8.1 بيومين من الإستخدام قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية من جديد في ظل الإستخدام العادي، وبإمكانية شحن 50 في المئة من هذه البطارية في غضون نصف ساعة بإستخدام شاحن 18W.

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