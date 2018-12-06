شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تستعين بطائرات بدون طيار لإنقاذ الأشخاص العالقين فى الأبراج من الحرائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الصين الاستعانة بالطائرات بدون طيارلإنقاذ الأشخاص العالقين فى الأماكن شاهقة الارتفاع من الحرائق، إذ سيتم استخدام الطائرات بدون طيار عن طريق جى بى إس لتحديد موقع الحريق بمجرد استلام إشارة استغاثة لرجال الأمن أو الدفاع المدنى، ثم التوجه إلى المبنى المستهدف وتجنب المرور أسفله .

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، بمجرد الاقتراب من المبنى، ستنطلق الطائرة بدون طيار معتمدة على 4 مراوح، وتظهر وسطهم "شبكة الأمان"، ومن المقرر أن تصنع تلك الشبكة من مادة البولى يوريثين، لتكون قوية بما يكفى لحمل وزن شخص بالغ عادى.

وقد تم تصميم تلك الفكرة من قبل ستة طلاب من جامعة قوانجدونج بوليتكنيك نورمال، ومدرسة الهندسة الإلكترونية والفنون الصينية، وحصلت مؤخرا على جائزة جولدن بان كونسبت للتصميم.