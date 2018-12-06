شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الآن يمكنك تحميل تطبيق واتس آب رسميا على أجهزة تابلت بنظام أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم ان تطبيق واتس آب يعد واحدا من أشهر طرق التواصل والدردشة، إلا انه لم يكن متااحا من قبل على أجهزة التابلت، لكن كشف تقرير جديد نشره موقع فون ارينا الهندى، أن هذا الأملا سيتغير قريبا، إذ أصبح واتس آب أصبح متاحا للتحميل على أجهزة التابلت من متجر "Google Play" رسميا.

لكن نظرًا لأنه لا يزال فى الإصدار التجريبى، فسوف يلاحظ المستخدمين، أن هذا الإصدار يقدم عدد محدود من الوظائف والمميزات، لكن سيتم إضافة المزيد لاحقًا طوال عملية التطوير.

ومن أجل الاستمتاع بالإصدار الجديد، يجب تحميله على أجهزة التابلت التى تتضمن فتحة لشريحة الإتصال، لأنه لن يعمل على الأجهزة التى تعمل بالواى فاى فقط، لذا إذا كنت تريد الحصول على الإصدار التجريبى، يمكنك البحث عنه بمتجر Google Play.