جوجل تطلق النسخة النهائية من منصة Flutter التي ستغير مستقبل أندرويد

أعلنت شركة جوجل يوم الثلاثاء عن إطلاق النسخة النهائية من منصة البرمجة Flutter التي يُعتقد أنها تُعد خطوة جديدة تقرب الشركة من إطلاق نظام التشغيل Fuchsia، الذي سيحل محل كل من أندرويد وكروم أو إس، كما سيساعد الشركة على جذب مزيد من المطورين لتطوير تطبيقات لمنصاتها.

فمن المعروف أن الشركة الأمريكية تعمل منذ سنوات على نظام تشغيل جديد باسم Fuchsia تأمل أن يحل مشكلة تجزئة نظام أندرويد مع السماح لها في الوقت نفسه بتشغيله على مجموعة من أنواع مختلفة من الأجهزة، من الهواتف الذكية إلى الحواسب اللوحية والحواسب الشخصية، وكذلك الأدوات المنزلية الذكية والساعات الذكية وغيرها من الأجهزة الذكية.

وللوصول إلى هذا الهدف، أعلنت جوجل خلال مؤتمر المطورين Google I/O 2017 عن منصة البرمجة الجديدة Flutter، التي لا تسمح بتطوير تطبيقات لكافة منصات جوجل فبحسب، بل تتيح لهم أيضًا تطوير تطبيقات تعمل على نظامي أندرويد وآي أو إس في ذات الوقت.

ومنذ الإعلان عن منصة Flutter في شهر أيار/مايو 2017، أطلقت جوجل بضعة إصدارات تجريبية، وبالأمس أطلقت الشركة النسخة النهائية المستقرة من المنصة التي يمكن لجميع المطورين العمل عليها، وهي تأتي بعدد من التحسينات والمزايا الجديدة.

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وتمتاز منصة Flutter عن غيرها من منصات البرمجة الأخرى بأنها تسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات لنظامي أندرويد وآي أو إس أسرع من ذي قبل، الأمر الذي سيحل مشكلة تواجه جوجل منذ سنوات، وهي أن المطورين يميلون إلى تقديم تطبيقاتهم لنظام آي أو إس أولًا. كما أن الشركات لن تحتاج بعد الآن لفريقين، أحدهما لتطوير تطبيقات أندرويد والآخر لتطوير تطبيقات آي أو إس.

ومن مزايا Flutter 1.0، التي أُعلن عنها خلال حدث Flutter Live الذي أقامته جوجل بالعاصمة البريطانية لندن، أنها تجلب العديد من الميزات التي يجب أن تجعلها جذابة للاستخدام. فهي تسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات تراعي إرشادات التصميم الخاصة بجوجل، وإرشادات التصميم الخاصة بآبل.

ويجلب الإصدار النهائي الأول من منصة Flutter 1.0 مزايا مهمة للمطورين، مثل “أضف للتطبيق” Add to App التي ستسمح لهم بتحديث التطبيقات الحالية بمساعدة المنصة، أو تحويل التطبيقات الموجودة على مراحل. وهناك ميزة “عرض المنصة” Platform Views التي تتيح للمستخدمين إضافة ميزات واجهة المستخدم UI إلى التطبيقات الحالية بمساعدة المنصة.

يُشار إلى أن منصة Flutter قيد الاستخدام داخليًا في جوجل على التطبيقات بما في ذلك خرائط جوجل وإعلانات جوجل. ولكن العديد من المطورين الآخرين قاموا بالفعل بإنشاء تطبيقات بواسطة Flutter، بما في ذلك Capital One و Alibaba و Groupon و Hamilton و JD.com و Philips Hue و Reflectly و Tencent. كما أعلنت شركة Square عن اثنين من حزم Flutter SDK لتقديم دعم الدفع للتطبيقات عن طريق Flutter.