شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نمو سوق نظارات الـ AR وVR فى جميع أنحاء العالم بنسبة 9.4٪ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نمى سوق نظارات الواقع الإفتراضى والواقع المعزز بنسبة 9.4% على أساس سنوى خلال الربع الثالث من 2018، وفقا لما نشرته شركة التحليلات السوقية IDC، فيما عاد سوق نظارات الواقع الافتراضى، للنمو فى الربع الثالث من عام 2018 بعد 4 أرباع متتالية من الانخفاض، إذ أصبحت تشكل الآن 97٪ من السوق المدمجة.

ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، فبلغت الشحنات العالمية لنظارات الواقع الافتراضى 1.9 مليون وحدة خلال الربع الأخير، بزيادة8.2٪ عن الربع الثالث من عام 2017، فيما نمت مبيعات نظارات الواقع الافتراضى بدون سلك بنسبة 428.6٪ وتمثل 20.6٪ من سوق نظارات الواقع الافتراضى، فيما تجاوزت مبيعات نظارات الواقع الافتراضى المتصلة بسلك المليون وحدة للمرة الثانية على الإطلاق.

فيما تمكنت شركة Oculus من أن تكون أفضل بائع فى سوق نظارات الواقع الافتراضى، بفضل شعبية نظارة Go بالإضافة إلى Rift، حيث استحوذت على 25.9٪ من سوق الواقع الافتراضى بالكامل، فيما بلغت إجمالى شحنات نظارات Oculus حوالى 491 ألف نظارة فى الربع الثالث من عام 2018.

أما فيما يتعلق بنظارات الواقع المعزز، فإن مبيعاتها تسير بشكل جيد خلال هذا الربع، إذ استحوذت لينوفو على المرتبة الأولى حيث تم شحن 23 ألف نظارة، وقد نمى سوق نظارات الواقع المعزز بنسبة 1.1%، مقارنة بالعام السابق بفضل العلامات التجارية مثل Vuzix وEpson.