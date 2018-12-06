شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ديلى ميل: البشر سبب ارتفاع سطح البحار والتغير المناخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مجموعة من العلماء أن التغير المناخى يحدث بسبب ارتفاع مستويات البحار بشكل غير متساو حول العالم، مؤكدين أن ارتفاع مستويات البحار خلال الـ 25 سنة الماضية كانت "بسبب الإنسان" وستكون مدمرة إذا استمرت فى الارتفاع.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تشهد بعض المناطق، مثل الساحل الشرقى للولايات المتحدة ، ارتفاعًا حادًا فى مستوى سطح البحر وكذلك مناطق أخرى، مثل الساحل الغربى، ولكنها تشهد ارتفاعات أقل بقليل.

ويتوقع الخبراء أن المناطق التى تشهد ارتفاعًا حادًا فى مستويات البحار، بما فى ذلك الساحل الشرقى للولايات المتحدة وخليج المكسيك، يمكن أن تتوقع استمرار هذا الاتجاه مع ارتفاع درجة حرارة المناخ.

وقال الدكتور فاسولو من المركز الوطنى لأبحاث الغلاف الجوى ( NCAR): "من خلال معرفة أن تغير المناخ يلعب دورا في خلق هذه الأنماط الإقليمية، يمكننا أن نكون أكثر ثقة بأن هذه الأنماط نفسها قد تستمر أو حتى تتزايد في المستقبل إذا استمر تغير المناخ دون هوادة".

وتم التوصل إلى هذه النتائج من خلال تحليل الدكتور فاسوالو والدكتور ستيف نيرم في جامعة كولورادو بولدر، وهما عضوان فى فريق تغيير مستوى سطح البحر في ناسا ، بيانات الأقمار الصناعية التى قاست ارتفاعات سطح البحر التى تعود إلى عام 1993.