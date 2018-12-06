كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| حامل كاميرا ثلاثي القوائم من التيتانيوم متاح على كيك ستارتر

متابعة-سنيار: يحتاج المصورون إلى حامل كاميرا قوي، وخفيف الوزن، يوفر مجموعة واسعة من الحركة، ولهؤلاء تم الكشف عن نظام ترايبود التيتانيوم عالي السرعة الذي أنشأته شركة Colorado Tripod.

نظام ترايبود التيتانيوم هو أول حامل ثلاثي القوائم من التيتانيوم يقدم مجموعة متزايدة من الحركة، والكثير من الميزات.

تم إطلاق الحملة عبر Kickstarter، وقد جمعت أكثر من 31000 دولار بفضل ما يقرب من 100 من الداعمين، على بعد 30 يومًا من نهاية حملتها، وتتوفر التعهدات من 79 دولارًا أمريكيًا أو 62 جنيهًا إسترلينيًا تقريبًا ومن المتوقع أن تتم عمليات الشحن في جميع أنحاء العالم في شهر مارس 2019.