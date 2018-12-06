كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Praetor Pocketblade”…سكين مبتكر متعدد الاستعمالات

متابعة-سنيار: تم إنشاء سكين الجيب المتعدد الاستعمالات “Pocketetade Praetor” من قبل الفريق في Ronin Energetics.

وكما هو الحال مع معظم السكاكين من هذا النوع، تستخدم Praetor Pocketblade شفرات سكين ستانلي المتوفرة على نطاق واسع، ولكنها تقدم نوعا فريدا ومبتكرا يختلف كليا عن السكاكين التقليدية.

تم تصميم وهندسة السكين في كندا، ويسمح لك الهيكل المركب من ألياف الكربون باستبدال الشفرات بسرعة وبشكل آمن ويتميز بغلاف سريع ومغناطيسي.

“إن POCKETBLADE PRAETOR هو نتيجة الجمع بين القدرة على التكيف ومتانة وقوة الشفرة المصنوعة من كتلة صلبة من ألياف الكربون مما يمنحها القوة والجهوزية الفريدة من نوعها.

السكين مصمم لتنفيذ المهام اليومية الأكثر تطلبًا ودقة، ويهدف لتحقيق توازن مثالي بين بيئة العمل والمتانة والقوة.

يتوفر الـ Praetor Pocketblade الآن للدعم عبر Kickstarter مع تعهدات تبدأ من 27 جنيه إسترليني أو 45 دولار كندي.