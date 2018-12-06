شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق تطبيقا لتصغير حجم الصور 70% دون التأثير على دقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع " فوتورا تك" الناطق بالفرنسية، إن شركة جوجل توصلت بمساعدة الذكاء الاصطناعى إلى حل أبرز المشكلات التى تقابل مستخدمى الهواتف الذكية والذين يعانون من المساحة الكبيرة للصور، والتى لم يستطيعوا تصغير مساحتها خوفاً من فقدان دقتها ونقائها، إذ أطلقت شركة جوجل تطبيقا يحمل اسم " Squoosh" او "سكوش"، والذى يمكنه تصغير حجم الصور لدرجة تصل إلى 70% بدون التأثير على دقتها بشكل يمكن ملاحظته عين الانسان.

وأوضح الموقع الفرنسى، أن التطبيق الذى يعتمد على الإنترنت يستخدم أحدث تقنيات الضغط والذكاء الاصطناعى لتقليل فقدان الجودة، كما تم تصميم التطبيق خصيصًا لمطورى الويب الذين يريدون تسريع عملية تحميل صفحاتهم لكن يمكن استخدامه من قبل الجميع.

وأكد الموقع أنه من أجل استخدام التطبيق لابد من اختيار صورة أو سحبها على الشاشة وبدء العملية، التى يمكن أن تستغرق من ثانية إلى عدة ثوان، والنتيجة ستكون مرضية لكافة المستخدمين، إذ يمكن تقليل صورة jpeg حتى 70٪ بدون فرق، أو شبه مرئية للعين المجردة.