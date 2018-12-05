شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شرطة نيويورك تستعين بالطائرات بدون طيار لتنفيذ مهام الإنقاذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت إدارة شرطة نيويورك برنامجًا جديدًا للطائرات بدون طيار، وهو الأول من نوعه منذ أن تم الانتهاء من برنامج تجريبي للمركبات الجوية بدون طيار فى عام 2011، وتقول الوزارة إنها ستستخدم مجموعة من الطائرات بدون طيار فى مختلف المهمات الأمنية، والتى على رأسها عمليات البحث والإنقاذ والجريمة وتوثيق الحوادث، إضافة إلى استخدامها فى الأحداث الكبيرة مثل الحفلات الموسيقية وحالات تحرير الرهائن.

وقال جيمس أونيل مفوض الشرطة فى بيان اليوم الأربعاء: "بصفتها أكبر إدارة للشرطة فى الولايات المتحدة يجب أن تكون شرطة نيويورك على استعداد دائما للاستفادة من مزايا التكنولوجيا الجديدة والذكاء الاصطناعى المتطور دائما."

وأضاف أونيل فى بيانه: برنامجنا الجديد لنظام الطائرات بدون طيار هو جزء من هذا التطور ومواكبة احدث الأساليب الأمنية الممكنة، فمن خلالها يمكن لرجال الشرطة المدربين تدريباً عالياً أن يكونوا أكثر استجابة للأشخاص الذين نخدمهم، وأن ننفذ عمل شرطة نيويورك الحاسمة بطرق أكثر فعالية وكفاءة وآمن للجميع ".

ويمتلك قطاع الشرطة فى نيويورك حاليًا ثلاثة أنواع من الطائرات بدون طيار، "DJI 1" والتى سيتم استخدامها للتدريب والاختبار، واثنين من الطائرات بدون طيار من طرازى "DJI M210 RTK" و"11 DJI Mavic"، ويتم استخدامهما بالعمليات التكتيكية.

أما بالنسبة لاستخدامات الطائرات بدون طيار، فإن شرطة نيويورك تقول إن الاستخدامات غير المقبولة تشمل دورية روتينية، أو إنفاذ المرور، أو تعطيل حركة المركبات أو المشتبه بهم، أو استخدامها أو تزويدها بالسلاح والتفتيش دون إذن قضائى.

وأضافت الإدارة أن الضباط الوحيدين المسموح لهم باستخدام الطائرات بدون طيار هم الأعضاء فى وحدة الاستجابة الفنية الذين تم تدريبهم على الأجهزة.