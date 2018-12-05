هواوي تطلق الراوتر اللاسلكي WiFi Q2 في السعودية

أعلنت هواوي السعودية عن إطلاق النظام المنزلي الهجين لشبكة الواي فاي اللاسلكية WiFi Q2 في السوق السعودي، وهو الحل التقني الرائد الذي يقوم بإيصال شبكة الواي فاي اللاسلكية بسرعة تامة للمنازل الذكية الحديثة، حيث يوفر هذا النظام ربطًا لاسلكيًا سريعًا للغاية للمنازل المتصلة بالإنترنت، ويوفر نظام هواوي للواي فاي اللاسلكي مزيجًا متفاعلاً وديناميكيًا من النظم والبرامج المتطورة لزيادة السرعة والفعالية ونطاق التغطية، كما يقدم ربطًا لاسلكيًا بتغطية شاملة سهل التركيب، ويضمن تغطية مستقرة في كافة أنحاء المنزل.

وتعتمد نظم الواي فاي الحالية بشكل كبير على حجم وشكل المنزل أو حتى أماكن مخارج الطاقة لتوفير تغطية لاسلكية مثالية، كما تعتبر عمليتا التركيب والتشغيل معقدة للغاية بالنسبة للمستهلكين غير المهرة في استخدام التكنولوجيا، بينما يتمتع نظام هواوي للإنترنت اللاسلكي WiFi Q2، بالإضافة إلى خيوط شبكات الواي فاي المركبة، بجهاز تحكم منطقي قابل للبرمجة PLC بتكنولوجيا الجيل القادم لشبكات المنازل G.hn، والتي يمكن أن تخترق الجدران بسهولة وتقطع حدود المسافات.

ويتميز نظام هواوي للإنترنت اللاسلكي WiFi Q2 بسهولة التركيب، حيث يسهل على المستهلكين تركيب الوحدة الأساسية في دقيقتين وبعدها تشغيل كل الوحدات الفرعية، وقال السيد بابلو نينغ، نائب رئيس شركة هواوي السعودية، تعليقًا على النظام الجديد: “يعتبر الشعب السعودي من أكثر شعوب العالم استخدامًا للمحتوى سواء في صورة فيديوهات أو مسلسلات أو أفلام أو مشاركات على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال العديد من الأجهزة المتصلة بالإنترنت، ويوفر نظام هواوي للإنترنت اللاسلكي WiFi Q2 اليوم للأسر نظامًا لاسلكيًا كاملاً يقدم حلولاً ثابتة وفعالة توسع نطاق الربط اللاسلكي داخل منازلنا”.

كما يوفر نظام هواوي للإنترنت اللاسلكي WiFi Q2 أداء أفضل فيما يخص التغطية والسرعة، حيث يمكن أن يوفر تغطية أكبر من النظم الأخرى بنفس عدد الوحدات، ويمكن لنظام WiFi Q2 في معظم المواقف أن يوفر مزيجًا من الربط، والذي يصل إلى 1867 ميجابايت، يجمع بين سرعة جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة PLC وخيوط الشبكة اللاسلكية.

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ويمكن لكل وحدة من نظام هواوي للإنترنت اللاسلكي WiFi Q2 أن توفر الربط لعدد 64 جهاز مع بعض، ويعني ذلك أن نظام WiFi Q2 يمكنه بسهولة أن يدعم حتى 192 جهاز، وصمم نظام هواوي للإنترنت اللاسلكي WiFi Q2 لدعم حتى 16 نقطة اتصال، مما يجعله يوفر تغطية لاسلكية متصلة، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار وجود الكثير من البيوت الكبيرة في المملكة العربية السعودية.

ويوفر النظام الجديد، بوجود شبكة لاسلكية واحدة في منزلك بأكمله، زمن تحويل 100 ميلي ثانية (مع بروتوكول 802.11v)، مما يسمح بربط المستهلكين أوتوماتيكيًا بأسرع نقطة اتصال وتردد لتوفير أسهل وأسرع تجربة اتصال لاسلكي ممكنة، كما يوجد في نظام الإنترنت اللاسلكي WiFi Q2 نظام الحلول الحسابية المضاد للاختراق لمنع أي شخص خارجي من الدخول على الشبكة، بالإضافة إلى التشفير اللاسلكي وحماية كلمة السر.

ويؤكد ذلك كله أن النظام الجديد سيوفر للمنازل الذكية أكثر تجربة ممكنة للإنترنت الآمن وعالي السرعة، ويتوفر نظام الإنترنت اللاسلكي WiFi Q2 في السوق السعودي في مكتبة جرير بسعر 999 ريال سعودي.هواوي تطلق الراوتر اللاسلكي WiFi Q2 في السعودية